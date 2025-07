Pitali smo vas treba li zabraniti električne romobile: U rekordnom roku stiglo 800 komentara!

Dramatično upozorenje liječnika poslano je u petak iz Klinike za dječje bolesti Zagreb: broj ozlijeđene djece zbog romobila učetverostručio se u odnosu na prošlu godinu, a ozljede su značajno teže nego one nastale u prometu.

Predstojnik Klinike za dječju kirurgiju, Stjepan Višnjić ukazao je da su ozljede zbog električnog romobiča trajne, a to mogu biti invalidnost zbog ozljeda kralježnice ili ozbiljne ozljede glave.

Izvještaji iz Australije i Amerike pokazuju da je porastao i broj smrtnih slučajeva, zbog čega su pokrenuli akciju kako bi spriječili da se isto dogodi i kod nas. "Nešto što danas smatramo zabavnim, praktičnim i jednostavnim sredstvom osobnog prijevoza predstavlja najveći rizik današnje adolescencije", istaknuo je Višnjić. U tu bolnicu svaki tjedan dođe jedno do dvoje ozlijeđenih otkako je zatoplilo.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Pročelnik Zavoda za traumatizam dječje dobi, Rok Kralj, rekao je da su u bolnici primijetili da je to postalo intenzivnije i da svaki dan zaprime dijete na intenzivnoj ili jedan do dva pacijenta na odjel, u prosjeku to su djeca od.14 godina, ali 40 posto ih je mlađe od te dobi.

Porast broja hospitalizacija je dramatičan, a posebno zabrinjava što je petero djece imalo teške neurotraume, tu su i polomljene kosti, potresi mozga, prijelom kralješka. Traume glave su posebno opasne, objašnjava voditelj Referentnog centra za traumatizam dječje dobi, Miroslav Gjurašin, dodajući: "Mozak je središte svih funkcija u tijelu, a kod djeteta je to najvažnije. Ako bilo kakva ozljeda – krvarenje ili vanjska sila – prekine normalan, prirodan razvoj dječjeg mozga, to može dovesti do posljedica koje su manje ili više uočljive, a ponekad i do trajnog invaliditeta. Naravno, može doći i do smrtnog ishoda."

Pomoćnik voditelja Službe prometne policije, Nikola Milas, također je uputio dramatičan apel:"Naš apel svim roditeljima je da ne kupuju svojoj djeci vozila kojima ne smiju upravljati na cesti. Riječ je o vozilima koja ne bi smjela razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat. Podaci iz 2024. govore da smo imali gotovo 400 prometnih nesreća. Dvije su osobe smrtno stradale, 109 je zadobilo teške, a 196 lakše tjelesne ozljede.“

Apsolutno je zabranjeno, kaže Milas, djeci mlađoj od 14 godina upravljati električnim romobilom.

U našoj anketi na društvenim mrežama pitali smo vas jeste li za potpunu zabranu električnih romobila. Sudeći prema odazivu, ova tema itekako zanima naše čitatelje jer je u svega tri sata gotovo 800 njih ostavilo komentar.

Uglavnom se naši čitatelji slažu za zabranu ili neku vrstu strože kontrole i ovo su samo neki od komentara:

"Da. I to hitna zabrana."

"Zašto zabraniti?"

"Ništa ne treba zabranjivati, to je oduvijek bilo kontraproduktivno!"

"Ali da ih ne volim vidjeti – ne volim!"

Foto: Katarina Hrnjkasigor Šoban/pixsell

"Šta djeca imaju na tome raditi?"

"Treba uvesti polaganje neke vrste vozačkog ispita (pod uvjetom da imaju i dovoljno godina, ne manje od 16), jer to je prijevozno sredstvo koje sudjeluje u prometu i osoba koja njime upravlja mora znati prometna pravila, a ne se ponašati kao da je sama na cesti ili nogostupu."

"Roditelji koji to čudo kupe djetetu od 10 godina su posebna priča..."

"Zabraniti ili uvesti debele kazne, kako god."

"Potrebne su staze + ograničenje brzine + oprema + kontrola."

"Jednako tako, kontrola pješaka koji koriste staze namijenjene biciklima ili romobilima, jer to je isto kao da hodaju po kolniku."

"Bilo bi super da policija provodi zakon, da ih se kažnjava za nenošenje kacige, da se kazne roditelji koji su djeci kupili romobile prejake za njihovu dob... Sve pada u vodu ako ih se ne počne kažnjavati."

"Evo, stojim već više od 30 minuta na obali u Poreču kod Peškere, jednosmjerna ulica, strašno za vidjeti – romobili i bicikli uglavnom ulicom u suprotnom smjeru, tako da se vozila koja voze u pravom smjeru njima miču, čak se i zaustave, jer ponekad naiđe cijela grupa takvih 'kretena'. Bilo bi dobro da porečka policija malo izađe i pokuša uvesti malo reda... Jer kad-tad će netko nastradati i onda je kasno!"

"Ok, slažem se i za zabraniti i za ne zabraniti... Zabraniti jer su needucirani, ne zabraniti jer radimo kontraefekt. Zato, lijepo po mom mišljenju, napraviti isto kao što postoji vozačka za motor, za auto, da tako postoji i vozačka za romobil. Pa tamo s 15 godina da polažu vozački za romobil uz svu dodatnu opremu, zaštitu za sebe i da se educiraju za vožnju na cesti."

"Ako se normalno upravlja i koristi, nije problem... Sve ostalo pojačati kaznama, ma tko bio – mlad, star, sitan, krupan!"

