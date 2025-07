Veliki problem: 'Najmlađi pacijent s neurotraumom imao je osam godina. Morali smo ga operirati'

Zabilježen je drastičan porast broja teško ozlijeđenih uslijed padova s električnih romobila kod djece i adolescenata. Liječnici iz Klinike za dječje bolesti Zagreb te predstavnici policije i nadležnih ministarstava, upozorili su na konferenciji za medije u petak na ovaj rastući problem.

Predstojnik Klinike za dječju kirurgiju Stjepan Višnjić kaže da su zbog dramatičnog porasta broja takvih slučajeva odlučili analizirati situaciju u Hrvatskoj i inozemstvu. "Mi smo dio svijeta koji pokazuje iste trendove. Ta električna mobilnost kreće tako da je prva faza upoznavanje. Vrlo brzo iz te faze dolazite u fazu kada imate akceleraciju i jedna od studija pokazala iz San Francisca je da imate situaciju da se svake godine broj tih prometnih nezgoda udvostruči. Ako to ne prevenirate, dolazi do treće faze i kojoj imate eksploziju ozljeda na električnim romobilima, a to je 56 posto ozljeda uzrokovanih mikromobilnošću", ističe Višnjić.

Ozljede uzrokovane električnim romobilima najteže u prometu

Naše brojke, dodaje Višnjić, mogu se usporediti s rezultatima tog istraživanja. "Mi smo na pragu toga da su se brojke učetverostručile u odnosu na prošlu godinu i bilo je pravo vrijeme da napravimo tu akciju. Osim tog dramtičnog porasta u broju, druga specifičnost ovih ozljeda je, nažalost, težina tih ozljeda. Analiza pokazuje da su po svim parametrima te ozljede značajno teže nego sve ozljede u prometu. Kao takve, nažalost, imaju trajne posljedice - invalidnost zbog ozljeda kralježnice, ozbiljne ozljede glave", upozorava Višnjić.

Izvještaji iz Australije i Amerike pokazuju da sada postoji i velik broj smrtnih slučajeva. "Kako ne bismo došli do toga, ovo je pravi trenutak da osvijestimo da nešto što danas smatramo kao zabavno, praktično i jednostavno sredstvo osobnog transporta predstavlja najveći rizik današnje adolescencije", ističe Višnjić.

Pročelnik zavoda za traumatizan dječje dobi Rok Kralj predstavio je brojke koje su zabilježene u Klaićevoj, a koje se odnose na ozljede uzrokovane električnim romobilima. "Primijetili smo da kada je došlo toplije vrijeme, gotovo svaki tjedan bio je jedan ili dva pacijenta koji su stradali uslijed pada s električnog romobila. Primijetili smo da je to postalo intenzivnije i da se na dnevnoj bazi događa to da je jedan pacijent na intenzivnoj, a jedan do dva pacijenta na odjelu. Bilo nam je jasno da je tu neka promjena u odnosu na ranije, ali dok nismo usporedili podatke od prošle godiine, nismo ni bili svjesni da je riječ o dramatičnom porastu ozljeda", kaže Kralj.

Više od 40 posto ozlijeđenih mlađe od 14 godina

Zaključili su, ističe, da je porast hospitalizacije od 285 posto. "Do prve polovice 2024. godine, primljeno je sedmero djece u našu ustanovu zbog ozljeda uslijed pada s električnog romobila. Ove godine ih je primljeno 27. Što se tiče broja dana hospitalizacije, dramatičan je porast 143 posto. Posebno je zabrinjavajuće da je bilo petero pacijenata s teškim neurotraumama, a prošle godine do ovog perioda nismo imali nijednog", napominje Kralj.

Analizirajući podatke, prosječna dob pacijenata bila je oko 14 godina, ali je 40 posto njih bilo mlađe od 14 godina. "Najranija životna dob za dopuštenje da se vozi električnim romobilima je 14 godina, a imali smo 40 posto pacijenata koji su bili mlađi. Najmlađi pacijent imao je osam godina koji je imao neurotrauma. Zbog toga je morao biti operativno liječen", objašnjava Kralj.

Najčešće vrste ozljeda su prijelomi dugih kostiju koji zahtijevaju operaciju. "Imali smo 14 pacijenata na takvom zbrinjavanju ove godine. S druge strane, 14 djece imalo je komocijski sindrom, odnosno teški oblik potresa mozga. Veliki broj ove djece bilo je politraumatizirano, dakle imali su više dijagnoza. Imali smo pet teških neurotrauma, jedno dijete s prijelomom u području lica te jedno dijete s prijelomom kralješka", kaže Kralj.

Manje od pet posto hospitaliziranih nosilo kacigu

Takva situacija sa sobom povlači i porast broja dana hospitalizacije te broja operativnih zahvata. Činjenica da je gotovo polovica ozlijeđenih - mlađih od 14 godina, ističe Kralj, pokazatelj je da se po tom pitanju mora nešto poduzeti. "Samo je dvoje od 44 pacijenta koji su u proteklih 18 mjeseci bili hospitalizirani smo dobili potvrdan odgovor na pitanje jesu li nosili kacigu. Često saznamo da su se pacijenti vozili u paru. Tako su nestabilniji, na malim kotačima i to može završiti s teškim ozljedama", upozorava Kralj.

Voditelj Referentnog centra za traumatizam dječje dobi Miroslav Gjurašin objašnjava je mozak središte svih funkcija u tijelu, što je kod djeteta najvažnije. "Ako bilo kakva ozljeda - krvarenje ili vanjska sila prekine normalan prirodan razvoj dječjeg mozga, to dovodi do posljedica koje su manje ili više uočljive, a ponekad i do trajnog invaliditeta. Naravno, može se dogoditi i smrtni ishod. Srećom, u ovoj grupi naših bolesnika koji su pali s električnog romobila nismo imali tako drastičan ishod", kaže Gjurašin.

Gjurašin upozorava na ozljede sljepoočnice koja može dovesti do krvarenja, što može vršiti pritisak na mozak. "Nije samo to problematika, to može ići dalje - dijete, ako se hematom povećava, može dovesti do pomaka mase mozga te se ona utiskuje u druge dijelove gdje ne bi trebali biti. To uzrokuje neurološke deficite. Ako se ne evakuira na vrijeme, takvo dijete može završiti kobno", upozorava Gjurašin.

"Sva djeca koja su stradala, a ima ih praktički 300 posto više nego lani, prošla su relativno dobro. Jedno ima zaostalo oštećenje sluha, jedno će ići na psihotestiranje zbog poremećaja pažnje, koncentracije i razmišljanja. Druga su se djeca, uglavnom, dobro oporavila jer ipak te sile koje djeluju na električnom romobilu nisu toliko jake kao sile kao kada dijete strada kao pješak u naletu vozila. Ako roditelji pripaze nas svoju djecu, ako propagiramo nošenje kaciga i ako se više pripazi u prometu i razgovara s djecom, mislim da je velika šansa da se ova priča zaustavi na vrijeme", zaključio je Gjurašin.

'Apsolutno je zabranjeno mlađima od 14 godina stati na električni romobil'

Pomoćnik voditelja Službe prometne policije Nikola Milas ističe: "Naš apel svim roditeljima je da ne kupuju svojoj djeci vozila kojima ne smiju upravljati na cesti. Riječ je o vozilu koje ne bi smjelo razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat. Podaci iz 2024. kažu da smo imali gotovo 400 prometnih nesreća. Dvije su osobe smrtno stradale, 109 zadobilo je teške, a 196 lakše tjelesne ozljede".

Milas napominje da su veliku većinu prometnih nesreća u kojoj su djeca ozlijeđena - skrivili upravo oni. "Najčešće greške koje čine su nepoštivanje prednosti prolaska. Kada se voze, većinom ta sredstva, kako je i propisano, prometuju biciklističkim stazama, a ako ih nema - tada smo dopustili da električni romobili prometuju na nogostupu, ali da vode računa o pješacima. Nigdje nije propisano koliko se brzo smiju voziti. Ako nema pješaka, mogu voziti malo brže, ali ako ima pješaka, trebaju o tome voditi računa i, ako treba, voziti i brzinom hoda pješaka", napominje Milas.

'Roditelji su prva barijera koja će reći 'NE' maloljetnicima'

Apsolutno je zabranjeno, kaže Milas, djeci mlađoj od 14 godina - stati na električni romobil. "Apeliramo na roditelje da razmisle što će svojem djetetu kupiti. Oni su prva barijera koja će reći 'ne', a za maloljetnike su oni prvi koji ih moraju naučiti osnovnim pravilima i propisima kako sudjelovati u prometu.Trudimo se, ali ne možemo biti na svakom mjestu. Radimo preventivno i propagiramo poželjno ponašanje. Svima njima apel: poštujte ograničenja brzine, koristite zaštitnu kacigu jer nije bez veze propisana kao obveza na takvim vozilima", upozorava Milas.

Policija provodi veliku akciju kontrole vozača električnih romobila. Posebno onih bez zaštitne kacige, jer su od početka godine čak 73 osobe teško, a još 140 njih lakše ozlijeđene na ovom popularnom električnom prijevoznom sredstvu. Brojke su se povećale gotovo četiri puta, a najčešće su ozljede prijelomi kostiju. Liječnike zabrinjavaju i ozljede mozga te neurotraume koji zahtijevaju zbrinjavanje u jedinici intenzivnog liječenja.

