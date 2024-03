Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je raspisao parlamentarne izbore za srijedu, 17. travnja. Nešto kasnije na konferenciji za novinare predsjednika SDP-a Peđe Grbina, predsjednik Republike Milanović najavio je da će biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade na parlamentarnim izborima te će biti nositelj liste u 1. izbornoj jedinici.

SUVERENISTI O MILANOVIĆU

Nastavljaju se reakcije na Milanovićevu najavu

Zastupnik Hrvatskih suverenista, Marko Milanović Litre objavio je priopćenje:

"Najava Zorana Milanovića da će se kandidirati za mjesto predsjednika vlade uz zadržavanje predsjedničke dužnosti smatram apsurdnim kao i nastavak mandata Andreja Plenkovića. Obojica su svojim politikama i djelovanjem pokazali da nisu sluge hrvatskom narodu već stranim interesima i osobnim ambicijama, potkopavajući naš suverenitet, gospodarsku stabilnost i nacionalne interese.

Pod prethodnim Milanovićevim mandatom Hrvatska je doživjela neke od svojih najmračnijih dana: nevjerojatno povećanje državnog duga za 72,9 milijardi kuna, najviše u razdoblju bilo koje Vlade, postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru na način koji nije poštovao volju hrvatskog naroda, i sramotno povećanje PDV-a na 25%, čime je dodatno usporio napredak gospodarstva i Hrvatske. Najsporiji rast BDP-a u Europi tijekom njegova mandata i početak masovnog iseljavanja svjedoče o njegovoj nesposobnosti i služi kao dokaz da nije dorastao funkciji predsjenika Vlade.

Slično njemu, Plenkovićevo vladanje obilježeno je korupcijom, krivim odlukama i politikama koje su dodatno narušile dobrobit naše nacije. Uvođenje eura usred teške gospodarske i energetske krize, dovelo je do rekordne inflacije i dodatno ubrzalo masovno iseljavanje naših mladih obitelji. Pristup njega odnosno njegove Vlade migracijama (legalnim i ilegalnim), zdravstvu i obrazovanju samo je pogoršalo probleme s kojima se ljudi u Hrvatskoj svakodnevno suočavaju. Ne treba ni spominjati promjenu 30-ak ministara od kojih je većina bila prisiljena otići zbog korupcije.

U zadnjih 13 godina pod Milanovićem i Plenkovićem iselilo je više od 500 000 Hrvatica i Hrvata koji žele raditi i stvarati, ali ne u Hrvatskoj skrojenoj za njih i njihove poslušnike. To je naša Hrvatska koja je zarobljena njihovom korupcijom, njihovim lošim upravljanjem i njihovom neodgovornošću na svim razinama.

Jedino Hrvatski suverenisti, zajedno s MOST-om, nude prijeko potrebno rješenje za izlaz iz stanja u kojem smo se našli zahvaljujući Vladama Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Spremni smo vratiti Hrvatski narod u stanje blagostanja koje zaslužuje, rješavajući demografsku krizu ojačavanjem gospodarstva odnosno poduzetništva i čuvajući našu kulturnu baštinu i identitet od nasrtaja njihovih propalih politika i ideologija.

Nalazimo se na raskrižju, suočeni s izborom između toga da nastavimo putem propasti pod Milanovićem i Plenkovićem ili da izaberemo budućnost u kojoj Hrvatska napreduje, utemeljena na našim vrijednostima i tradicijama. Zbog njihove vladavine stjerani smo u mračni kut.

Vrijeme je izađemo iz mraka u koji su nas doveli. Mraka u kojem je u Hrvatskoj teško živjeti i s dvije plaće u obitelji, u kojem mlade obitelji mogu samo sanjati o kupovini svoga doma, u kojem su jeftino prodali hrvatski suverenitet i u kojem su moralno devastirali naše društvo. Hrvatski suverenisti i MOST su na strani hrvatskog naroda, spremni braniti hrvatsku obitelj, oduprijeti se stranim utjecajima i provoditi politike koje će ti omogućiti da u Hrvatskoj živiš, a ne preživljavaš.

Vrijeme je da Hrvatska ponovno prodiše i ostavi mrak iza sebe. Na tvojoj smo strani, za Hrvatsku kakva može biti.

DIP: Od subote se mogu podnositi izborne liste i kandidature

Od subote, 16. ožujka političke stranke, neovisne liste i kandidati mogu Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) podnositi svoje liste i kandidature za parlamentarne izbore koji će se u Hrvatskoj održati u srijedu, 17. travnja, a u inozemstvu 16. i 17. travnja. Od ponoći će se na mrežnoj stranici DIP-a www. izbori.hr moći preuzeti obrasci koji se koriste u postupku kandidiranja, naveli su iz DIP-a.

Izborne liste DIP-u moraju prispjeti najkasnije u roku 14 dana, dakle do ponoći 29. ožujka. DIP potom ima rok od 48 sati unutar kojega treba objavi zbirnu listu pravovaljanih listi i kandidatura, kada to učini krenut će službena izborna promidžba. Kao pomoć za pripremu prijedloga liste odnosno kandidature predlagatelji mogu koristiti aplikaciju eKandidatura koja omogućava popunjavanje liste odnosno prijedloga kandidata, očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature i obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe te njihovo ispisivanje.

Aplikacija će biti dostupna od 16. ožujka 2024. Za pristup Aplikaciji potrebno je putem elektroničke pošte dostaviti DIP-u na dip@izbori.hr zahtjev za pristup koji će biti dostupan na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www. izbori. hr.

Liste i kandidature zaprimat će se u zgradi DIP-a u Zagrebu, Visoka 15 prema slijedećem rasporedu: 16. i 17. ožujka od 10 do 14 sati, 18. do 22. ožujka od 9 do 15 sati. O točnom vremenu daljnjeg zaprimanja prijedloga lista i kandidata, od 23. do 29. ožujka, DIP će pravodobno izvijestiti.

Primopredaju listi i kandidatura potrebno je najaviti. Obrazac najave, koji je dostupan na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr, popunjen se dostavlja DIP-u na adresu elektroničke pošte: dip@izbori.hr. Predlagatelji koji usprkos obavezi najave to ne učine, neće moći započeti sa predajom prijedloga sve dok DIP ne preuzme prethodne najave za to vrijeme.

U Hrvatski sabor se bira 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri u 'dijaspori', gdje biraju hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, osam zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici koju čini cijela država. Zastupnike mogu birati i za njih biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

Kako bi bili u prilici biti izabrani, moraju se naći na listama koje mogu predložiti političke stranke ili koalicije, te birači, tj. neovisne, odnosno liste grupe birača. Takve liste, da bi bile pravovaljane, moraju prikupiti najmanje 500 potpisa birača u izbornoj jedinici u kojoj se natječu. Političke stranke u tom su pogledu u prednosti, ne moraju prikupljati potpise.

Na izbornim listama žene i muškarci trebaju biti uravnoteženo zastupljeni, najmanje 40 posto pripadnika oba spola, dakle od 14 predloženih kandidata šest mora biti žena, odnosno muškaraca. Ako to ne bude, listu to neće diskvalificirati, ali njenom predlagatelju prijeti kazna od 6.636 eura.

Izjašnjavanje Ustavnog suda

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović za N1 je jučer rekao da će se Ustavni sud izjasniti u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu. Nije poznato kada će se to dogoditi.

TIJEKOM JUČERAŠNJEG DANA:

Predsjednik Republike Zoran Milanović objavio je u petak na Facebooku da će ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske, dati nakon parlamentarnih izbora, na kojima će se natjecati kao nestranački kandidat na listi SDP-a te da je uvjeren u pobjedu.

"Odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine. Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti Predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske", napisao je Milanović na Facebook stranici. "Do preuzimanja nove dužnosti, nastavljam obnašati svoju dužnost predsjednika Republike Hrvatske u skladu sa svojim ustavnim obvezama i dužnostima", dodao je.

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić izjavila je u petak kako su ulaskom predsjednika Republike Zorana Milanovića u parlamentarnu kampanju 'još sigurniji da je HDZ gotov'.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je u petak kako više ništa u Hrvatskoj neće biti isto nakon najave da se predsjednik Republike Zoran Milanović odlučio kandidirati na predstojećim parlamentarnim izborima za predsjednika Vlade na listi SDP-a.

Splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak izjavio je u petak da je najava kandidiranja predsjednika Milanovića za premijera 'dobar potez', da je najbitnije pobijediti HDZ i da sve nesuglasice trebaju staviti po strani kako bi pobijedili HDZ.

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić, Milanovićevu najavu da će biti SDP-ov kandidat za premijera vidi kao “osnaživanje opozicijskog vala”.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić izjavila je u petak Hini kako predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću Ustavni sud odmah treba reći da se može kandidirati za premijera isključivo ako prethodno da ostavku sa sadašnje pozicije. Barić je za Hinu rekla da Milanović ne bi smio izaći na parlamentarne izbore dok je na mjestu predsjednika RH, no, dodaje, ne postoji nikakva procedura oko toga jer "nikada nikome nije palo na pamet tako nešto nečuveno napraviti".

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak da potez predsjednika Zorana Milanovića da se kandidira za premijera, pokazuje kako su maske konačno pale, a HDZ će mu pokazati da će SDP izgubiti i treći put, te upitao je li to upliv u demokratske procese u RH.

