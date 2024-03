Domovinski pokret održao je konferenciju za medije na temu Milanovićevih objava, na kojoj je govorio Ivan Penava. Istaknuo je da Demokratskom pokretu nisu prihvatljivi SDSS i Možemo! Kazao je da mu nikada nije palo na pamet isticati se kao kandidata za premijera i barati imenima Plenkovića i Milanovića, koje je ocijenio nebitnima.

"Nije nas u potpunosti iznenadila objava Zorana Milanovića i njegovo izravno uključenje. Sjeli smo i iznjedrili sljedeće stavove: prva točka tiče se datuma izbora i uključenja Zorana Milanovića. Jedan radni dan koji je sada postao neradni, budući da je riječ o izborima. Pozivamo sve svoje glasače da iskoriste taj dan i da ga pretovrimo u praznik demokracije. Izađite na izbore i promijenimo stvari u Hrvatskoj jer one ne stoje dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono što treba naglasiti, Domovinski pokret se uporno pokušava svrstati jednima, drugima, trećima. Ponavljamo, bilo bi dobro zapamtiti: prva točka koja nas zanima je borba protiv korupcije koju u Hrvatskoj živimo svakim danom u neviđenim razmjerima. Druga točka, ilegalna migracija i nepostojanje granica koje su se u Hrvatskoj stvarale u Domovinskom ratu, državu u kojoj ćemo se sigurno kretati. Politika na vlasti u Hrvatskoj dezintegrira državu i provodi suprotne korake", kazao je Penava.

"Treće, SDSS su neprihvatljivi partneri i s njima ne možemo. Uništavanje hrvatske poljoprivrede, kao jedan kontinuitet uništavanja u Hrvatskoj. Inflacija rekordnih razmjera i pad životnog standarda građana, umirovljenika, radnika je nešto protiv čega se ozbiljno kanimo boriti i kreirali smo gospodarski program koji ćemo brzo predstaviti, kako bismo izašli iz ove situacije. Tko se može prepoznati u ovim tezama, taj je budući partner Domovinskog pokreta i apsolutno će tu biti iznenađenje. Sumnjali ste i kada sam uoči Kolone sjećanja smireno poručio doći će svi. Tako se dogodilo na 18. studeni, tako će se dogoditi i nakon ovih izbora: stati će pod ovaj stijeg svatko kome je do Hrvatske stalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijepor koji se pokušava kreirati na tezi između sukoba plave i crvene Hrvatske, sukob između dva brda. U tom sukobu Hrvatska i čovjek ne izlaze kao pobjednik. To je politika iz iste ishodišne točke i jedini izlaz za Hrvate su politike koje će zaustaviti krađu novca iz džepova građana i koje garantiraju sigurnost i štite životni standard, a koje zastupa Domovinski pokret", kazao je Penava.

Crvena Hrvatska i uradak Sandre Benčić, sa rodnom ideologijom, nepostojanjem granica, zelenim politikama koje uništavaju sve oko sebe. S druge strane, plava Hrvatska, koju najbolje opisuju Milorad Pupovac, Vojislav Stanimirović, tiskanje knjige o Krajini i iz dana u dan šokiraju. Jučer smo čuli, na 34. obljetnicu osnivanja Tuđmanovog HDZ-a, u Benkovac ta plava Hrvatska staje u Islam Grčki na janjetinu s Miloradom Pupovcem i SDSS-om. Hrvatksa ima izbor: upecati se na priču dva brda ili odabrati Domovinski pokret kao autentičnu hrvatsku priču kojoj je stalo do hrvatskog čovjeka i građanina. Kome ostavljamo Hrvatsku? Svojoj djeci ili nekoj tuđoj, dok će naša biti razasuta po Europi i svijetu", kazao je Penava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirajući Milanovićev potez, Penava je kazao da nedostaje jedan korak odnosno, da je nemoguće ići u predizbornu utrku s pozicije predsjednika države.

"U duhu hrvatskog Ustava jasno je da je ovo neustavno dokle god predsjednik države ne podnese ostavku", kazao je Penava koji smatra da ćemo brzo svjdeočiti objavi stava Ustavnog suda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema stresa. Je na neki način nekom iznenađenje sve što se dogodilo, nešto izvan okvira, ali imamo Ustav, zakone, državu i držimo se duha tih Ustava i zakona", smatra Penava.

Na pitanje, je li mu se Milanović javio, kazao je da nisu komunicirali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje, koje mu je "brdo" prihvatljivije, rekao je: "Možda će se ta dva brda nadmetati s Domovinskim pokretom. Svi mi promišljamo. Domovinski pokret je ovdje da vodi brigu o vitalnim nacionalnim interesima. Kad se obave razgovore i zaštitu nacionalnih interesa, onda ćemo donijeti odluku. Nevjerojatno je da pričamo o dva brda. Hrvatska ne smije upasti u tu zamku: niti jedno od dva brda ne prepoznaje problematiku demografskog sloma Hrvatske. Da biramo između dva brda koji to ne prepoznaju i da nam je to jedina opcija? To tako ne ide", kazao je Penava.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Skelu ćemo pretvoriti u autonoman brod koji ne vodi računa o parcijalnim interesima'