Ustavna stručnjakinja Sanja Barić rekla je da predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću još danas Ustavni sud treba reći da se može kandidirati za premijera isključivo ako da ostavku sa sadašnje pozicije.

Barić je za Hinu rekla da Milanović ne bi smio izaći na izbore dok je na mjestu predsjednika, no ne postoji nikakva procedura oko toga jer "nikada nikome nije palo na pamet tako nešto nečuveno napraviti".

"Ovo je stvarno strašno, to se naprosto tako ne radi. Apsolutno nema nikakvog propisanog postupka i u ovom trenutku jedino mu Ustavni sud treba reći da se ne može kandidirati na izborima dok obnaša ovu funkciju", istaknula je.

Po njezinim riječima, to je toliko izvan svake pameti i potpuno nečuveno i nezamislivo, kao kad Šveđani nisu imali propisano da se u javnom parku ne grade kuće jer se to u Švedskoj zna. "To je toliko jasno da nigdje nije ni propisan postupak. Kad netko ide toliko izvan svega onda je ostao jedini Ustavni sud koji treba reći, i to još danas, da se može kandidirati isključivo ako bi dao ostavku", dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Idem na izbore, taj čas je kucnuo'