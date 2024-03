Ustavni sud Republike Hrvatske najavio je da je predsjednik Ustavnog suda za ponedjeljak 18. ožujka u 11.00 sati sazvao Stručni sastanak sudaca i nakon toga Sjednicu Suda na kojemu će raspravljati o najavi predsjednika Zorana Milanovića da će se kandidirati na parlamentarnim izborima.

Na dnevnom redu će biti:

Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora u povodu izjave Predsjednika Republike Hrvatske g. Zorana Milanovića da će se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor raspisanih odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 15. ožujka 2024.

Milanović je, podsjetimo, ranije najavio da će ostavku na mjesto predsjednika dati tek kad pobijedi na parlamentarnim izborima na kojima će se natjecati kao nestranački kandidat na listi SDP-a. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u petak je najavio da će Ustavni sud reagirati oko ove situacije, ali nije otkrivao kada i kako.

Ustavni stručnjaci na nogama

Neki su ustavni stručnjaci poručili da je to kršenje ustava.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić rekla je da predsjedniku Hrvatske još danas Ustavni sud treba reći da se može kandidirati za premijera isključivo ako da ostavku sa sadašnje pozicije. Barić je dodala da Milanović ne bi smio izaći na izbore dok je na mjestu predsjednika, no ne postoji nikakva procedura oko toga jer "nikada nikome nije palo na pamet tako nešto nečuveno napraviti".

"Ovo je stvarno strašno, to se naprosto tako ne radi. Apsolutno nema nikakvog propisanog postupka i u ovom trenutku jedino mu Ustavni sud treba reći da se ne može kandidirati na izborima dok obnaša ovu funkciju", istaknula je. Po njezinim riječima, to je toliko izvan svake pameti i potpuno nečuveno i nezamislivo, kao kad Šveđani nisu imali propisano da se u javnom parku ne grade kuće jer se to u Švedskoj zna.

Hrvatska se tako našla u neviđenoj situaciji zbog kandidature Milanovića, ali i datuma koji je odabrao za izbore. Umjesto u nedjelju, što je bila uobičajena praksa do sada, na parlamentarnim izborima ćemo glasati u srijedu 17. travnja koja će biti proglašena kao neradni dan.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ranije je tijekom dana pozvao Ustavni sud da se što prije izjasni i zauzme stav oko Milanovićeve kandidature na parlamentarnim izborima.

"Oni koji su zadnjih godina mrcvarili sve institucije ove države koje bi trebale braniti ustavni poredak u RH, mrvcarili Ustav, zakone, jučer su se odjednom probudili i počeli zaklinjati Ustav. SDP je uvijek bio stranka Ustava i zakona. SDP je bio stranka koja je institucije naše zemlje gradila i nije ih rušila. Pozivam Ustavni sud da što prije donese odluku je li ono što niti jednim člankom Ustava ili zakona nije zabranjeno, je li to dopušteno? Samo to tražimo od njih, da to kažu. A da ne bi odugovlačili, obratit ćemo im se i pravnički, pisanim putem, nek odluče, ali što prije, i mi ćemo odluku Ustavnog suda, kakva god bila, poštovati", istaknuo je Grbin.

'Idućih 14 dana ćemo imati bezvlađe'

I RTL-ovi izborni komentatori Krešimir Macan te Mate Mijić složili su se ranije da odgovor na to može li predsjednik na izbore mora dati Ustavni sud.

"Oni se moraju očitovati. Imamo dosta nesvakidašnju situaciju. Predsjednik je dugo prozivao premijera Andreja Plenkovića zbog slučaja Turudić gdje imamo grotesknu situaciju gdje je prisegnuti glavni državni odvjetnik još uvijek sudac Visokog kaznenog suda i može presuđivati u slučajevima u kojima je DORH jedna od strana, a sada imamo slučaj da Milanović koji kritizira tu situaciju nas je doveo do toga da imamo predsjednika koji ne misli dati ostavku, koji će biti kandidat na parlamentarnim izborima pa će vidjeti kakva je situacija pa će se sukladno tome postaviti. Mislim da je to pokazatelj da ni jedan ni drugi ne vode naročitog računa o političkoj kulturi i ustavnoj arhitekturi Republike Hrvatske ni o institucijama. Hrvatska je Divlji Zapad, a tko preživi pričat će", rekao je Mijić.

Macan je dodao da će iduća dva tjedna vladati ustavna kriza odnosno bezvlađe.

"On nije podnio ostavku. I ustavni stručnjaci, oni koji nisu na Ustavnom sudu, smatraju da on ne može bit kandidat. To znači da do Velikog petka ima onih 14 dana gdje će se eventualno pojaviti kao nositelj neke liste, u subotu ujutro će HDZ ili netko prigovorit Ustavnom sudu i tek će se onda Ustavni sud očitovati o istom. Dakle, 14 dana će biti bezvlađe, ustavna kriza. Uvijek ima netko da ga mijenja", istaknuo je.

