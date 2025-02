Trebate u kupovinu? Evo kako rade trgovine i pekarnice ovu nedjelju

Dio je trgovaca ove nedjelje odlučio zatvoriti svoja vrata, dok su drugi, uključujući i neke pekare, otvoreni zahvaljujući Zakonu koji im omogućuje 16 radnih nedjelja u godini i mogućnosti biranja koje će to biti.

U nastavku donosimo popis većih trgovačkih lanaca i pekara u kojima ćete moći nabaviti namirnice za nedjeljni ručak, kao i drogerija.

Trgovine

Konzum - Ovisno o gradovima, neke su trgovine Konzuma otvorene i ove nedjelje. Lokator trgovina i njihova radna vremena možete provjeriti na stranici trgovačkog lanca OVDJE.

Lidl - Jedina Lidl trgovina koja je ove nedjelje otvorena je ona u Ludbregu na adresi Ulica žrtava fašizma 1, stoji na stranicama lanca.

Spar - Dio Sparovih trgovina je otvoreno, no pripazite - neke rade skraćeno do 18 sati, a druge i kasnije. Cijeli popis trgovina po lokacijama i gradovima možete pronaći OVDJE.

Kaufland - Iz Kauflanda su ranije pozvali kupce da kupnju obave tijekom tjedna jer su sve njihove trgovine zatvorene ove nedjelje.

Plodine - Ovisno o mjestu, dio Supermarketa Plodina je otvoren ove nedjelje od 7 do 22 sata. Detaljan popis po gradovima pronađite na njihovim stranicama.

Studenac - Kao i za prethodni lanac, Studenac je također odlučio da će dio njihovih trgovina ove nedjelje biti otvoren za kupce. Dok su se neki odlučili za rad do 14 sati, drugi će biti otvoreni i do 21 sat, a detaljan popis pogledajte OVDJE.

Eurospin - Svoja vrata kupcima ove nedjelje otvorilo je devet poslovnica Eurospina u Zagrebu, Samoboru, Bjelovaru, Vrbovcu, Slavonskom Brodu, Splitu, Osijeku, Karlovcu i u Vinkovcima na sljedećim adresama:

Zagreb – Branimirova, I. Štefanovečki zavoj 12 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)

Samobor, Ul. Hrvatskih branitelja 2 (Radno vrijeme: 08:00 – 20:00)

Vrbovec, Celine 2 (Radno vrijeme: 08:00 – 20:00)

Bjelovar, Ul. Vlahe Paljetka 7 (Radno vrijeme: 08:00 – 20:00)

Slavonski Brod, Ul. Petra Svačića 2B (Radno vrijeme: 08:00 – 20:00)

Split, Solinska ul. 84 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)

Osijek, Gacka ul. 70 (Radno vrijeme: 07:00 – 20:00)

Karlovac, Ul. Ljudevita Šestića 7 (Radno vrijeme: 07:30 – 21:30)

Vinkovci, Zvonarska ul. 63 (Radno vrijeme: 08:00 – 21:00)

KTC - Svi su supermarketi KTC-a zatvoreni ove nedjelje.

Tommy - Više od 20 Tommy trgovina otvoreno je i ove nedjelje u gradovima od Zagreba pa sve do Dubrovnika. Većinom rade do 20 ili 21 sat, uz iznimku nekih poslovnica koje su otvorene do 13 ili 14 sati.

Popis trgovina po gradovima i njihova radna vremena pronađite OVDJE.

Boso - "Znamo koliko je vaše vrijeme dragocjeno, a vikendi su posebno rezervirani za opuštanje, obitelj i prijatelje. Isto tako, znamo koliko je ponekad teško uskladiti sve obveze unutar užurbanog tjedna. Stoga vas obavještavamo da smo prilagodili naše radno vrijeme nedjeljom da bismo vam omogućili da maksimalno iskoristite svoje vrijeme i uživate u bezbrižnoj kupovini", poručili su iz Bosa.

Trgovina Bosa ove nedjelje rade do 22 ili 23 sata, neke i do ponoći. Iznimka su trgovina u Novoj Gradišci na adresi Strossmayerova 17A koja je otvorena do 18 sati, trgovina u Selcima Đakovačkim na adresi B. Jelačića 18 koja radi do 13 sati kao i trgovina u Vinkovcima (Kneza Domagoja 41).

Cijeli popis trgovina po mjestima i njihova radna vremena možete pronaći OVDJE.

Pekarnice

Mlinar - Ovisno o mjestu, neke će pekarnice Mlinara danas biti otvorene. Detaljan popis, gdje možete pretražiti poslovnice po gradovima, pronađite OVDJE.

Dubravica - Većina pekarnica Dubravice ove će nedjelje biti zatvoreno, dok su neke prilagodile svoje radno vrijeme radu trgovačkih centara u kojima su smještene.

Dobra vijest za Zagrepčane je da je Dubravica na Autobusnom kolodvoru otvorena od 0 do 24, pa i nedjeljom zbog čega se tradicionalno svake nedjelje i na blagdane ispred nje stvaraju redovi. Detaljan popis poslovnica pronađite OVDJE.

Pan Pek - Pan Pek je obavijesti kupce da će tijekom veljače dio njihovih poslovnica raditi svaku nedjelju, ali kao ugostiteljski objekti (što uključuje prodaju proizvoda "za direktnu konzumaciju"m bez prodaje kruha.

Riječ je o sljedećim poslovnicama u Zagrebu:

Lanište 24 (7-13 sati)

Frane Petrića 1 (7-21 sati)

Sesvete, Ninska 6 (7-13 sati)

Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 39 (7-13 sati)

Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 10 (7-13 sati)

Trg žrtava fašizma 9 (7-13 sati)

Selska cesta 90b (7-13 sati)

Glavni željeznički kolodvor, Trg Kralja Tomislava 12 (7-21 sati)

Gajnice 32 (7-13 sati)

Dugave, Oktogon (7-13 sati)

Lopatinečka 4 (7-13 sati)

Zvonimirova ulica (7-13 sati)

Špansko | Trg 101 brigade HV 5 (7-13 sati)

Travno, Mamutica (7-13 sati)

Borongaj, Krešićeva 32 (7-21 sati)

Paromlinska cesta 2a, Importanne centar (7-13 sati)

Ilica 276 (7-13 sati)

Popis prodajnih mjesta u drugim gradovima i njihovo radno vrijeme provjerite OVDJE.

Drogerije

Bipa - Radno vrijeme Bipa poslovnica provjerite na linku.

dm - Kako radi vama najbliža poslovnica dm-a provjerite na karti OVDJE.

Müller - Radno vrijeme Müller poslovnica provjerite OVDJE.

