Možemo! je održao konferenciju za medije na kojoj su govorili Sandra Benčić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tomislav Tomašević rekao je: "Dosta nas su borci protiv korupcije koju je predvodio HDZ, a isto tako smo i politička opcija koja je na vlasti u glavnom gradu, ne samo oporba i dokazali smo da upravljamo drugim najvećim proračunom u zemlji, s preko četiri milijuna eura godišnje, bez ijedne korupcijske afere. Znači, može se", kazao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sandra Benčić kazala je da Možemo ostaje pri svojoj odluci da izlazi samostalno na izbore, odnosno s SDP-om ostaju u pregovorima za četiri izborne jedinice u tzv. točkastoj koaliciji. Pregovori, dodala je, idu dobro. Na pitanje, je li Milanović kršio ustav, rekla je: "To je dvojbeno pitanje i nismo do sada nikada imali takvu situaciju pa ni sudsku praksu. Ostavila bih da Ustavni sud da svoje mišljenje. Što se mog stava tiče, ja bih prvo dala ostavku. Međutim, vjerujem da će SDP poštovati odluku Ustavnog suda jer su danas tako i naglasili", kazala je.

"Unutar tjedan dana ćemo objaviti nositelje izbornih lista, kada se završi naš unutarstranački proces, mi imamo predizbore u stranci. Nijedna parlamentarna stranka nema taj sustav, što nažalost doprinosi i drugim negativnim pojavama. Željeli smo uvođenjem takvog modela potaknuti i druge da se demokratiziraju", kazala je Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo se vrlo rano odlučili kakva će naša kampanja biti", nastavila je Benčić. "Da bi pokazala koje politike mogu riješiti probleme koji se 30 godina gomilaju u Hrvatskoj. To što se 30 godina vrtimo u istim krugovima i istim modelima upravljanja, dovelo je do toga da ljudi nemaju osjećaj da će se nešto promijeniti za godinu, dvije tri. Želimo jasno reći koja je to perspektiva, kako je ostvariti i doći do toga da Hrvatska ne bude zemlja odlaska. Sukobi u politici su normalni i poželjni kada su oko sukoba ključnih političkih ideja, ali politika mora biti i konstruktivna kada komuniciramo s građanima o tome što ćemo doista i napraviti. Javni interes i javno dobro moraju biti iznad ega i partikularnih interesa", kazala je Benčić.

"Nedavno je Možemo primljen u europsku političku grupaciju Zelenih", dodao je Tomašević. "Politike nema bez ideja, mi ćemo na tom sadržaju inzistirati. Uvijek smo gurali u prvi plan konkretne programe, ideje i teme. Mislimo da je građanima bitno da se HDZ makne s vlasti, da stane ova korupcija i ova…potpuno nevjerojatno da je Ivan Turudić izabran za glavnog državnog odvjetnika, to je kap koja je prelila čašu mnogima. Podsjećam da smo zbog toga prosvjedovali na Markovu trgu, ovo su sve posljedice toga - što su inzistirali na tome, protivno većini građana ove zemlje i sada dolaze posljedice takvog ponašanja. Ali isto tako, bitno je izgraditi Hrvatsku u koju se ljudi vraćaju", kazao je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ je odlučio da neće imati nijednu nositeljicu na 11 izbornih lista", nastavio je. "To se u našoj stranci ne može dogoditi. Naša stranka, po meni, ima najjače političarke. Nemoguće je da kod nas žene budu ukras na listama i u tom smislu, Sandra Benčić će biti jedina kandidatkinja za premijerku."

"Plenković je sve prosvjednike koji su bili na Markovu trgu nazvao proputinovskim prosvjednicima. To je toliko podcjenjivački i stvara brutalno veliku frustraciju u društvu, jer ljudi nisu mogli vjerovati da se ide tako agresivno da stavite osobu koja laže u Saboru, dojavljuje informacije iz istraga, stavite tu osobu na čelo institucije koja se bori protiv kriminala.Isto tako u Zagrebu, gdje mi obnovimo osam zgrada, država jednu ili nijednu, pa se kaže da je to zahvaljujući HDZ-a jer je njihovo postignuće da su poslali prijavu za EU novac. Mi smo završili osam cjelovitih obnova od preko 200 objekata uspjeli smo završiti preko 170 i sada kažu, to je njihovo postignuće, kao da na EU novcu piše HDZ. Ako je tako lako, zašto ta ista vlada na četvrtu godišnjicu potresa u četiri godine ne može izgraditi par zamjenskih kuća u Zagrebu? A mi možemo obnoviti zaštićene spomenike kulture. Ljudi su frustrirani i potpuno sam uvjeren da će izlaznost na ovim izborima biti rekordna, a da će HDZ samo nestat s vlasti", kazao je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Krešimir Macan i Mate Mijić gosti podcasta: Je li Milanovićev potez neustavan?