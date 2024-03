Predsjednik Zoran Milanović donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike Hrvatskog sabora. Parlamentarni izbori 2024. će se održati u srijedu 17. travnja te će to biti neradni dan. Stižu prve reakcije na datum.

Mrak Taritaš: 'Pošaljite Plenkovića i HDZ u povijest'

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš pozvala je građane da izađu na izbore. "Sad znamo i datum izbora, prvi put usred tjedna, ali taj je dan po zakonu neradni. Izađite svi u srijedu 17. travnja na izbore i pošaljite Plenkovića i HDZ u povijest!", rekla je Mrak Taritaš.

Čačić: 'Vikend stvara dvojbu'

Radimir Čačić smatra da je Milanović izborom datuma otvorio prostor za relevantan prikaz stvarne volje hrvatskih građana. "Postotak izlaznosti pada, a vikend po definiciji stvara dvojbu otići na vikend ili glasanja", rekao je Čačić.

Most: 'Ulazimo u kampanju spokojni'

Marija Selak Raspudić i Zvonimir Troskot poručili su s Trga svetog Marka da pozdravljaju mehanizme koji će dovesti do većeg odaziva birača.

"Smatramo da je važnije da iskoristimo sve mehanizme da povećamo izlaznost. Ako je ovo korak u tom smjeru, ja taj korak pozdravljam", kaže.

"Ulazimo u kampanju spokojni", poručila je Selak Raspudić dodajući da ne treba uvjeravati nikoga i da ne treba obećavati neizvedivo.

"Radili smo četiri godine, dali smo najbolje što smo mogli i nadamo se da će građani naš rad prepoznati", rekla je.

Plenković poručio da je spreman na izbore

"Nećemo spekulirati koje su namjere, nama je svejedno, imamo svoja postignuća i reputaciju, program i viziju budućnosti Hrvatske. Što se nas tiče, bilo koji dan je bio prihvatljiv. Sad je sve definirano i idemo u pripreme za novu kampanju", poručio je entuzijastično Plenković.

Peđa Grbin i Sandra Benčić sazvali izvanredne presice

Peđa Grbin sazvao je izvanrednu presicu u 15:30 sati kao i Sandra Benčić u sjedištu stranke Možemo! s početkom u 13:30 sati.

Benčić: 'Svi su iznenađeni'

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić ocijenila je u petak izbor 17. travnja za datum izbora zanimljivim, ali i pozitivnim obzirom da bi mogao doprinijeti većoj izlaznosti birača. "To je u svakom slučaju zanimljiv potez i sigurno neočekivan, međutim mi ga gledamo dosta pozitivno s aspekta izlaznosti jer smatramo da bi moglo doprinijeti dobroj izlaznosti”, kazala je Benčić za Hinu.

Svi su iznenađeni jer do sada nismo imali situaciju da se radni dan pretvara u neradni dan zbog izbora, to je ustavno-pravno moguće ali do sada se nije koristilo, dodala je. Benčić ističe da je stranka Možemo! spremna za izbore, ima program te ima do izbora dovoljno vremena za prenijeti svoje poruke biračima. "U šestom mjesecu prošle godine računali smo da će izbori biti sredinom travnja pa smo se tako i organizirali”, dodala je.

Benčić smatra da je situacija zrela za izbore i 'skidanje' HDZ-a s vlasti. "Ljudi su ogorčeni na sve što se događalo u zadnje vrijeme , od korupcije, afera do izbora Ivana Turudića što je kap koja je prelila čašu. Mislimo da je dobro da na tom valu uđemo u kampanju i da to bude val koji će skinuti HDZ”, kazala je.

Jadranka Kosor oglasila se na X-u

"Datum koji najviše odgovara AP-u. Kratka i ubojita kampanja. Davno je sve pripremljeno i zato se do zadnje sekunde nije znao datum raspuštanja Sabora. Ali; kad je bal, nek’ je srijedom", objavila je bivša premijerka Jadranka Kosor.

SDP se također oglasio na društvenim mrežama

"Tko čeka, dočeka", napisali su.

Radić: 'Milanović k'o Milanović mora biti orginalan'

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta komentirao je da<tum izbora.

"Upravo smo saznali da će se izbori održati u srijedu, 17. travnja 2024., po prvi put u povijesti moderne Hrvatske, a vjerojatno i šire. Imali smo izbore u ponedjeljak 3. siječnja 2000. godine, ali Milanović k'o Milanović mora biti potpuno originalan. Mislim da je to napravio jer možemo vidjeti velike pomutnje na lijevoj strani te im ovako pomaže da se što prije okupe i da se ne raspadnu", poručio je Radić te zaključio: "Ujedno, to je dan Oboljelih od hemofilije, a mi ćemo tog dana uvesti zdrav krvotok u Hrvatsku! Dragi građani, izađite na izbore i pokažite da Hrvatska može zdravo disati i da ima nova zdrava krv u Hrvatskoj", poručio je.

Prvi je datum komentirao zastupnik oporbe Bojan Glavašević

"Teško će HDZ dovlačiti razne autobuse na birališta u srijedu, 17. travnja. A ako i bude to će se vidjeti jasnije nego ikada. Milanović je ovakvom odlukom spasio što se spasiti dalo od izbora i kampanje za Europski parlament. Što nije mnogo, nažalost. Ali je bitno", napisao je Glavašević.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković: 'Nama je svejedno kada će biti izbori. MIlanović? Nije vrijedan komentara'