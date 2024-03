Kakav šou! Kakva drama, kakav petak poslijepodne…je li danas 1. travanj ili smo još uvijek u ožujku, možda su se zapitali neki kada je naslovnice svih portala preplavila glavna vijest: predsjednik Zoran Milanović izlazi na parlamentarne izbore kao kandidat!

Scenarij je to kojem se nismo mogli nadati. Scenarij nakon kojeg i potencijalna pobjeda Baby Lasagne na Eurosongu ne djeluje kao nešto što bi moglo nadmašiti emocionalni vrtuljak koji smo proživjeli danas i spektakl koji je Milanović priredio danas kada se, potpuno nenadano, u sasvim uobičajeno političko poslijepodne, pojavio ispred Državnog arhiva, gdje su svi očekivali da će šef SDP-a, Peđa Grbin, reći nešto o 'u sridu' ubačenom datumu izbora. Što je, da se razumijemo, već samo po sebi bilo iznenađujuće i vrijedno spomena.

Umjesto toga, pred okupljenima je osvanuo Zoran Milanović i održao govor dostojan nedavno održanog Oscara. Jer, ako je nešto Zoran Milanović danas napravio, doslovno je bacio jednog "Oppenheimera" na cijelu hrvatsku političku scenu i pola nacije na normabele. Tek tako, u sekundi, bez prethodne najave. Mada, sada je sve jasnije da je "testiranje" marljivo provodio u najužem krugu i u najstrožoj tajnosti.

Navodno je Ivan Turudić bio ta "kanta koja je prelila septičku jamu".

Ali, što sada? Zapravo, nitko ne zna.

Može li predsjednik biti i kandidat? Ustavopravni stručnjaci kažu da može, ali Ustavni sud o svemu šuti. Zasada. A kakvu bi odluku mogli donijeti?

Što o svemu misli šef raspuštenog Sabora, Gordan Jandroković? U teoriji, sada može preuzeti funkciju vršitelja dužnosti Predsjednika Republike, što je vjerojatno zadnje o čemu je razmišljao kada je jučer s osmijehom na licu i u vidno dobrom raspoloženju - do mjere da čak nije niti kontrirao saborskim zastupnicima kao inače - raspustio Hrvatski sabor. Je li ovo prilika da se napokon u ekspresnom roku razriješe brojna pitanja koja je Milanović stopirao, izluđujući tako i premijera Plenkovića i Grlića Radmana i Marija Banožića pa sada polako već i novog ministra Anušića… Ili je to zadnje što Jandrokoviću, također zaboga kandidatu na parlamentarnim izborima, pada na pamet?

Što o svemu misli sudac Turudić, ta "kanta" koja je prelila "septičku jamu"? Prisegnuo je, ali sada ni on ne može mirno spavati jer, titula šefa DORH-a je, barem u teoriji, blizu koliko i daleko. Nije na odmet spomenuti da, ukoliko će odluku o Milanovićevom potezu donositi Ustavni sud - čiji šef, opće je poznato, s Turudićem nije u dobrim odnosima - to možda ozbiljno doprinosi tome da bi i Turudiću iz ruke mogla iskliznuti pozicija koja je još do jučer neupitno bila njegova. Ako ne tada, onda svakako u slučaju da Milanović izađe kao pobjednik parlamentarnih izbora.

Može li apsurdnije? Može.

Početkom lipnja desetorici od 13 sudaca Ustavnog suda istječe mandat. U jeku svih ovih događanja i u trenutku kada imamo raspušten Sabor, tehničkog premijera i predsjednika koji to više nije, taj detalj je sve samo ne bezazlen. U istom mjesecu, usput rečeno, istječe mandat za još jednu nimalo bezazlenu funkciju, onu guvernera Hrvatske narodne banke.

Zoran Milanović "posplahnuo" je, blago rečeno, pedesetak muha jednim udarcem.

Premijer Plenković održao je nakon Milanovićevog obraćanja oštar govor kojem nije nedostajalo cinizma,ali i njemu mora biti jasno da je Milanović napravio potez na koji nije moguće samo lakonski odmahnuti rukom. I da je pritom mobilizacija dijaspore najmanji problem u odnosu na činjenicu da zahvaljujući Milanovićevom scenariju gotovo sve institucije idu k vragu.

Na kraju, postavlja se pitanje, je li i sam idejni začetnik, predsjednik Milanović, sve gore navedeno uzeo u obzir prije nego što je odlučio stisnuti gumb i raspaliti "atomsku" na hrvatsku političku scenu u petak poslijepodne? Politički analitičari kažu, on je ovo dao naslutiti u svojim ranijim izjavama, kada se prijetio Turudiću da neće doći na poziciju na kojoj ga premijer Plenković tako žarko želi vidjeti. No, je li uzeo u obzir to da su ekonomisti bijesni i da je ovo zadnje što je BDP-u trebalo? Te da je već i jedna srijeda dovoljna da poduzetnici krenu računati gubitke koje neradna srijeda izaziva pored već toliko neradnih nedjelja.

Je li mislio na nas, građane? Dok su neki danas možda u euforiji, drugi u nevjerici, a treći bijesni, prava neizvijesnot tek nam slijedi. Milanovićeva odluka ozbiljno bi mogla zbuniti i one najodlučnije birače. Jer, Milanović je najpopularniji hrvatski političar po brojnim anketama. Podjednako miljenik lijevih koliko i desnih. A simpatizira ga i velik broj onih koji inače s politikom ne žele imati previše veze. Međutim, glasati za Milanovića pod cijenu toga da u Vladu i Sabor možda dolaze i neka lica i imena koja ne uživaju toliku popularnost, samo zato jer su se od danas "prikrpali" Milanovićevoj popularnosti…koliko je to fer prema svima nama?

S druge strane, odreći se "bacanja glasa" na neku manju stranku u ime glasanja za "okršaj titana" i šou koji će, sudeći po dosadašnjoj retorici, biti toliko brutalan da bi prije emitiranja trebalo uvesti dobnu granicu +18…kako odoljeti toj znatiželji?

Jedno je sigurno, predsjednik Milanović u idućih će 40-ak dana nastaviti igrati ulogu koju nitko nije očekivao, još manje tražio, ali u koju se sam pozvao jer očito smatra da za to ima dobar razlog, a očito i talent. A hoće li sve skupa biti vrijedno Oscara…pa, saznat ćemo i prije nego što smo se nadali.

Stavovi izneseni u ovom tekstu nisu službeni stavovi RTL-a i CME Adria.

