Ne propustite utakmice favorita Svjetskog prvenstva u rukometu na platformi Voyo!

Petog dana Svjetskog prvenstva, u subotu pretplatnici platforme Voyo mogu pratiti čak tri susreta. Prvo odlazimo u Poreč, pratimo skupinu C, u kojoj je Francuska deklasirala najprije Katar (37-19), a zatim Kuvajt (43-19) te danas od 18 sati čeka posljednjeg suparnika skupine, Austriju, koja također ima dvije pobjede protiv istih protivnika. Bit će to susret za pobjednika skupine i bodove koji se prenose u idući krug. Francuska, kao jedna od najvećih rukometnih nacija, je favorit, no opreza nikada dovoljno.

Foto: RTL

Od 18 sati kreće susret dvije reprezentacije skupine G, Slovenije i Zelenortske Republike. Slovenija je s velikom razlikom u četvrtak pobijedila Kubu (41-19), a slično se provela Zelenortska Republika protiv Islanda (21-34). Danas, u drugom kolu, Slovenija, koja se istaknula kao favorit, čeka Zelenortsku Republiku u Areni Zagreb.

Također, na platformi od 20.30 pratite dvoboj skupine F iz Osla, Čilea i Švedske. Švedska je veliki favorit prvenstva, u četvrtak svladala Japan (39-21), a večeras igra protiv Čilea, koji se u četvrtak nije mogao oduprijeti Španjolskoj (22-31), još jednoj momčadi koja priželjkuje medalju.

Ne propustite Svjetsko rukometno prvenstvo na RTL-u, kanalu RTL2 i platformi Voyo!

