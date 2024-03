Nakon Osijeka predsjednik HDZ-a Andrej Plenković otišao je u Vinkovce na 34. godišnjicu osnutka HDZ-a. U punu dvoranu ušetao je uz pjesmu 'Eye of the Tiger'. Nastala je totalna euforija. Kao pravi vođa, poput borca mašući rukama, stiskajući šake, rukujući se, ušao je u prepunu dvoranu.

Snimku iz Vinkovaca objavio je HDZ na X-u. "Nakon Osijeka, jasna poruka autoritarnoj, retrogradnoj ljevici i iz Vinkovaca: Još jednom će Milanović i njegov SDP doživjeti poraz!", napisali su na Facebooku.

Podsjetimo, nakon što je Milanović iznenada najavio da ide na izbore, Plenković je na taj njegov potez odgovorio iz Osijeka.

"Mi ćemo mu pokazat da će izgubiti i on i SDP", rekao je iz Osijeka Plenković.

"E to je taj cirkus. Konačno su maske pale. Imali smo do danas skrivenoga lidera oprbe. Mi ćemo im pokazati da će izgubiti i on i SDP po treći put. Opozicija je slaba, SDP je slab. Nemaju šanse u srazu s HDZ-om. Druga politička poruka je DORH, strah od čega. Ovakav paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu, njemu na odgovornost", kazao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković o datumu izbora: 'Na taj dan je Dan cirkusa'. Milanović: 'Kanta je prelila septičku jamu'