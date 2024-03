Predsjednik Zoran Milanović kreće u izbornu utrku i to u 1. izbornoj jedinici, protiv premijera Andreja Plenkovića. Konkretan povod? Slučaj Turudić ili, kako predsjednik kaže, "ne kap koja je prelila vodu, nego kanta koja je prelila septičku jamu".

S Pantovčaka se javio Adrian de Vrgna.

Kako Zoran Milanović misli spojiti funkciju predsjednika i nositelja liste SDP-a?

"Što se Milanovića tiče, to nije sporno. On je ovdje na Pantovčaku, ne vidi ništa sporno u tome da ide kao stranački kandidat, uvjeren da mu Ustav takvo nešto ne priječi. Nije samo dva puta šokirao javnost nego i treći svojom najavom da ostaje tu jer se u jednom trenutku spekuliralo da će predsjednik u jednom trenutku podnijeti ostavku na svoju dužnost. U tom slučaju mijenjao bi ga predsjednik Sabora koji bi se onda također našao u problemu jer, uz to što Milanović nije stranački, predsjednik Sabora kao v.d. je član HDZ-a i natječe se na ovim izborima pa bi kao v.d.-a imali predsjednika koji je stranački i natječe se na izborima.

Prijeti li Hrvatskoj ustavna kriza, kriza institucija?

"Imamo ustavopravne stručnjake od kojih mnogi kažu da ovo nije dopustiva situacija koja opet otvara neke nove probleme i da bi predsjednik trebao biti taj koji bi trebao podnijeti ostavku. Moglo bi se i tako tumačiti. Ono što doznajem s Pantovčaka, da što se njih tiče, situacija nije takva, sve je u skladu s Ustavom. Podsjetimo, svaki građanin stariji od 18 godina ima pravo birati i biti biran, predsjednik ne obnaša nikakvu nespojivu dužnost u tom trenutku jer biti kandidat na kandidacijskoj listi apsolutno ne priječi zakon. S druge strane, predsjednik se drži svojih ovlasti te i dalje nije član niti jedne stranke. Vidjet ćemo što o svemu ovome ime reći Ustavni sud. Znamo da su odbili komentirati jer je ovo predmet koji bi mogao doći pred njih i oni bi mogli biti ti koji će razriješiti ovaj Gordijski čvor. A tu postoji nekoliko opcija, između ostalog i da se lista na kojoj je predsjednik Milanović proglasi nevaljanom.

Što o svemu misle u HDZ-u? Može li Ustavni sud spriječiti predsjednika u svome naumu?

"Prve reakcije iz HDZ-a neslužbeno su bile da je ovo sve očekivano, da nisu pretjerano iznenađeni. Kažu da je Milanović destruktivni element svo ovo vrijeme. Tim istim argumentima on uzvraća HDZ-u, da su zaposjeli sve institucije, a kap koja je prelila čašu je sudac Turudić. Znamo da nije govorio istinu kada su u pitanju odnosi s Mamićem, znamo i za one sporne poruke koje su bile. Premijer je rekao da ako to predsjedniku Milanoviću prije 10 godina nije bio problem, zašto bi to bilo sada. On će postati glavni državni odvjetnik u svibnju, ali je prisegnuo prije neki dan i s Pantovčaka tvrde da se preko toga ne ide. S druge strane, sad smo čuli i premijera u Osijeku koji kaže da su maske pale. Ovo uistinu nije uobičajena situacija, nije praksa u demokratskim državama, a je li u skladu s hrvatskim Ustavom - oko toga će imati posla stručnjaci i institucije.