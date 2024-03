Članovi SDP-a dočekali su predsjednika Zorana Milanovića, ujedno i kandidata za premijera na skorim parlamentarnim izborima, gromoglasnim pljeskom i ovacijama na Iblerovom trgu prije Glavnog odbora stranke.

"Ovo o čemu danas odlučujemo nije u mojoj glavi bilo moguće prije dva mjeseca. Slučaj instaliranja jednog probisvijeta, tužitelja koji se naziva glavnim državnim odvjetnikom, u meni je probudio tugu, prkos, bijes i instinkt divlje mačke. Ovdje skoro da nije bilo izbora", poručio je u subotu Milanović koji je uvjeren u izbornu pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najavio je da "slijedi katarza" i da će "zaustaviti hrvatsku tragediju". Svoj je govor zaključio stihovima "what a difference a day makes" koji u prijevodu glase "koja je razlika u jednom danu". Popularna je to pjesma nastala 1934. godine.

Originalno ju je na španjolskom napisala María Grever s naslovom "Cuando vuelva a tu lado". Pjeva ju Dinah Washington koja je s njom 1959. osvojila Grammy za najbolju R&B izvedbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Engleske stihove napisao je Stanley Adams, a oni glase:

What a diff’rence a day made

Twenty-four little hours

Brought the sun and the flowers

Mm, where there used to be rain

My yesterday was blue, dear

Today I’m a part of you, dear

My lonely nights are through, dear

Since you said you were mine

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lord, what a diff’rence a day makes

There’s a rainbow before me

Skies above can’t be stormy

Since that moment of bliss

That thrilling kiss

It’s heaven when you

Find romance on your menu

What a diff’rence a day made

And the difference is you".

Najavio 'rijeke pravde'

"Rijeke pravde dolaze, izlit će se na proljeće i živjet ćemo u jednoj boljoj, pravednijoj Hrvatskoj", poručio je Milanović dan ranije u šokantnom govoru u kojem je najavio da se planira kandidirati za premijera. Tu se poslužio stihovima "Rijeke pravde", pjesme Jure Stublića sa studijskog albuma "Signali u noći" njegove grupe Film.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rijeke pravde dolaze

Kakve nam darove donose

Rijeke pravde izlit će se

Cijelom zemljom u proljeće.

Neću gledati u natrag, više se ne okrećem

Ja gledam u sutra i to priznajem

Moje su riječi tako smiješne

Moje se riječi slabe

Al' moram ti reći tko kuca na vrata

Tko nam dolazi", dio je stihova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije ovo prvi put da se Milanović u svojoj političkoj karijeri poslužio stihovima poznatih pjesama. "Ovo je kuća za nas", rekao je na svojoj predsjedničkoj inauguraciji 2020. godine citirajući pjesmu "Zemlja" beogradske grupe Ekatarine Velike (EKV) snimljenu 1987. godine,

Nakon osvojene vlasti u Zagrebu 2021. godine, tada novom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i platformi Možemo! poručio je: "Oni će se od prvog dana morati voditi maksimom: ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Citirao beogradsku grupu, Azru, Vicu Vukova, Tina Ujevića...

Dio je to pjesme "Filigranski pločnici" kultne Azre. Branimir Đoni Štulić je kao njezin vođa istoimeni album "Filigranski pločnici" objavio u lipnju 1982. godine. Zanimljiva podudarnost s aktualnim gradonačelnikom Zagreba i tom pjesmom je što je Tomašević rođen u siječnju iste godine.

Na otvaranju Pelješkog mosta u svom je govoru našao mjesta za Vicu Vukova i pjesmu "Tvoja zemlja". Nakon glasovanja na parlamentarnim izborima u studenom 2015., prvim izborima na kojima su birači mogli koristiti i preferencijski glas, poslužio se poezijom Tina Ujevića i stihovima njegove pjesme "Odlazak".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje kako planira provesti izbornu nedjelju, odgovorio je "u slutnji, čežnji daljine, u srcu, u dahu, planine". "Idemo u planine", rekao je dodavši kako će se naći sa suradnicima i "neće plandovati jer ima posla i danas".

Ujevića je zazivao i četiri godine kasnije tijekom svoje kampanje 2019. za predsjedničke izbore na kojima je u konačnici pobijedio Kolindu Grabar Kitarović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idemo u borbu za civiliziran mir, za toleranciju i normalne odnose među ljudima, za ono što smo izgubili u privatizacijskoj pljački u prvih deset godina, za ono što je činilo okosnicu, srž ovog društva, a to je rad, stvaranje, kreacija, teži put, kao što bi u Svakidašnjoj jadikovki rekao Tin Ujević, sa žuljavim cipelama, ali srcem ispod plavih bluza", rekao je Milanović s govornice. Ispravno je citirao stihove i autora, ali je pogriješio djelo. O teškom životu radnika u plavim bluzama Ujević je govorio u pjesmi Čin sputanih nogu, a ne Svakidašnjoj jadikovki na koju se pozvao Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Idem na izbore, taj čas je kucnuo'