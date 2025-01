BOJKOT U PETAK / Cijene hrane u Hrvatskoj su ogromne. Stručnjaci objasnili zašto?

Bez obzira hoćete li u petak ući u trgovine ili nećete, nema građanina Hrvatske koji nije svjestan da su cijene hrane ogromne i da su baš kod nas rasle ponajviše u usporedbi s ostatkom Europske unije. No, malo tko, ako itko, zna tko je za to glavni krivac, odnosno kome je poruka bojkota prvenstveno usmjerena. Mnogi krive trgovce i visoke marže, iako trgovci kažu da marže nisu rasle dvije do tri godine, ali kao i aktualni, spominju ih i bivši ministri. "Marže trgovaca su sigurno visoke i uzrokuju rast cijena i nose svoj dio krivice", kaže bivši ministar financija Slavko Linić. Više pogledajte u videu