DALEKA BUDUĆNOST / Doznajemo što je s mostom koji bi riješio prometne gužve u Splitu: 'Dvadeset godina se priča o tome'

Govorili smo o tome da Zagreb neće dočekati metro, a danas idemo do Splita, gdje prometne gužve također vladaju. Rješenje na ulazu u grad mogao bi biti most od Kaštela do Splita, koji nikako da dođe. "Dvadeset godina se priča o svačemu pa i o mostu, pa što da kažem", rekla je Marija Bradarić iz Kaštel Novog." Tog mosta još nemamo ni u planu, tako da njegova budućnost je još uvijek daleko iako moram priznati da Hrvatske ceste rade neka strateška ispitivanja trase", kaže arhitekt Ante Kuzmanić.