Sjećanja na tragediju i dalje su bolna: 'Vatra nas je na Kornatima pokosila i spržila'

Prošlo je 17 godina od kobnog 30. kolovoza 2007. kada je u gašenju požara na otoku Kornat poginulo 12 vatrogasaca. To je postalo najveća tragedija u povijesti hrvatskog vatrogastva. U akciju gašenja krenulo je 13 vatrogasaca, a preživio je samo jedan. Šest vatrogasaca preminulo je na mjestu nesreće: Gabrijel Skočić (20) iz Vodica, Marko Stančić (17) iz Šibenika, Hrvoje Strikoman (19) iz Vodica, Dino Klarić (33) iz Šibenika, Ivan Marinović (33) iz Grebaštice, Ivica Crvelin (42) iz Tisnog, a ostalei nastradali prevezeni su u bolnice. Fotografije prevoženja stradalih vatrogasaca potresle su hrvatsku javnost koja je idućih dana strahovala za njihove živote. Nažalost od sedam vatrogasaca njih šest izgubilo bitku za život: Tomislav Crvelin (23), Josip Lučić (19) i Ante Crvelin (23) iz Tisnog, Ante Juričev Mikulin (22), Karlo Ševerdija (17) iz Vodica i Marinko Knežević (52) iz Boraje. Jedini koji je preživio ovu tragediju je Frane Lučić koji i danas nosi teške posljedice zbog zadobivenih opeklina. Jedna od najvećih tragedija u hrvatskoj povijesti počela je požarom u uvali Vrulje na Velikom Kornatu oko 11 sati. Oko 14 sati stradali su vatrogasci, a Gorska služba spašavanja je poziv u pomoć primila oko 17.15 sati. S Kornata su helikopterom izvukli sedmoricu teško ozlijeđenih. Do danas uzrok buktinje koja je zahvatila vatrogasce nije razjašnjen. Obitelji stradalih ne vjeruju u službenu verziju o eruptivnom požaru, a alternativne teorije o curenju goriva iz helikoptera koji je spustio vatrogasce na otok i o eksploziji ostataka NATO bombe nisu dokazane. "Nakon 15-ak minuta hoda došli smo do jednog dijela koji je bio otvoren s južne strane i tu je naglo krenula vatra i dim, tolikom brzinom da nismo uspjeli pobjeći, premda smo pokušali trčati. Međutim, bila je strašna vrućina i jednostavno nas je spržilo. Nosio sam dosta opreme pa sam bio nešto niže, odnosno ispod ostalih kolega vatrogasaca, tako da sam imao malo više vremena za pokriti lice i okrenuti leđa, a kako sam imao kacigu na glavi i vizir, zaštitio sam kosu i lice", svjedočio je policiji 31. kolovoza 2007. Frane Lučić, jedini preživjeli iz skupine od 13 vatrogasaca. Za niz propusta sudilo se samo jednom čovjeku, bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici. Dva suđenja i oslobađajuće presude. Na ponovljenom suđenju sudsko vijeće jasno utvrđuje, krivci nisu optuženi. Nakon što je Vrhovni sud potvrdio drugu oslobađajuću presudu, Slavica sad tuži državu. Dio obitelji ne odustaje, podnijeli su ustavnu tužbu, ali i pojedinačni zahtjev Europskom sudu za ljudska prava.