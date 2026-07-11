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DOŠAO SA SINOM /

Hrvat pronađen mrtav u Rumunjskoj, oglasilo se Ministarstvo: 'Javili smo obitelji'

Hrvat pronađen mrtav u Rumunjskoj, oglasilo se Ministarstvo: 'Javili smo obitelji'
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Foto: Ilustracija: Shutterstock

Zasad istražitelji razmatraju nekoliko razloga smrti, od mogućeg zastoja srca pa do konzumacije štetnih lijekova ili pića

11.7.2026.
9:14
Erik Sečić
Ilustracija: Shutterstock
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Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) potvrdilo je za Net.hr da je Veleposlanstvo RH u Bukureštu kontaktiralo obitelj Hrvata (54) koji je u četvrtak preminuo u rumunjskom ljetovalištu Costineștiju.

"Veleposlanstvo je u stalnom kontaktu s članovima obitelji te su pružene sve potrebne konzularne informacije i ponuđena je pomoć", istaknulo je Ministarstvo u odgovoru za net.hr u petak. 

MVEP dodaje da je Veleposlanstvo u kontaktu i s nadležnim rumunjskim tijelima te da očekuje službene informacije o okolnostima i detaljima tragičnog događaja. 

Pronašli ga u automobilu 

Podsjetimo, 54-godišnjak je u utorak sa svojim 17-godišnjim sinom doputovao u Rumunjsku na festival "Beach, Please!" te su odsjeli u jednom hotelu.

U četvrtak navečer, skupina mladića vidjela ga je kako nepomično leži u svojem automobilu, nakon čega su alarmirali osiguranje festivala. Na teren je ubrzo stigla hitna, a liječnička ekipa pokušala je reanimirati Hrvata. Nažalost, nisu mu uspjeli spasiti život te su ga proglasili mrtvim.

Njegovo tijelo prevezli su u mrtvačnicu na obdukciju, koja bi trebala otkriti više detalja o uzroku smrti. Zasad istražitelji razmatraju nekoliko razloga, od mogućeg zastoja srca pa do konzumacije štetnih lijekova ili pića. Policija je pokrenula istragu zbog ubojstva iz nehaja.

Sina su preuzele su službe za zaštitu djece, kod kojih će ostati dok u Rumunjsku ne dođe netko od članova obitelji. Nadležne službe kontaktirale su tinejdžerovu majku, rumunjski Glavni inspektorat za useljeništvo pomoći će joj pri što bržem dolasku u Constanțu.

HrvatRumunjskaPreminuoPolicija
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