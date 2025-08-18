Moby Dre i dalje u Splitu, Debeljak tvrdi: 'Mi imamo odobrenje da radimo s azbestom'

NOVI PROVJED? /

Sporni talijanski brod s azbestom i dalje je u Splitu. Na dan kada je istekao rok za napuštanje brodogradilišta od 7 dana, vlasniku je Ministarstvo mora odobrilo dodatni rok od 15 dana.

Za RTL Danas odgodu je ekskluzivno komentirao ovlašteni predstavnik vlasnika broda Mobi DRE.

"Priprema je sada u tijeku, mislim, procedura, jer plovilo da bi isplovilo, to je problem kasnijeg isplovljenja, mora biti propisno osigurano. Znate, drugačije osiguranje je kada ostaje u luci, a drugačije kada ide remorkerom. Zato je sada stvar na osiguravateljima. Osiguravatelji trebaju dati odobrenje, plovilo može isploviti. Inače je sve dogovoreno s vladom, plovilo može isploviti. Mora doći geodet iz osiguravajuće kuće da ponovno pregleda plovilo. Dakle, sada, kao što znate, svugdje, uključujući i Hrvatsku, imamo godišnji odmor. Dakle, očekujemo dostupnost geodeta kako bismo poslali i našu posadu da sve pripremi i krene. Dakle, to je jedina stvar, glavna stvar kašnjenja je ovo..."kazao je John Psarras, ovlašteni predstavnik vlasnika broda Moby Dre.

Reporter RTL-a Danas Rade Županović razgovarao je s predsjednikom Uprave Brodosplita Tomislavom Debeljakom

Cijeli razgovor pogledajte u videu