HND i Danka Derifaj oglasili se nakon podizanja optužnice: 'Ovo je udar na ionako krhke medije'

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

Optužnica je podnesena Općinskom sudu u Splitu zbog događaja iz kolovoza 2021. godine, kada su troje optuženih, za potrebe snimanja emisije neovlašteno stupili na terasu u vlasništvu Marka Perkovića, čime su, tvrdi Perkovićev odvjetnički tim, narušili nepovredivost doma njegove obitelji.

Povodom optužnice Hrvatsko novinarsko društvo organiziralo je konferenciju za medije.

'Dat ćemo punu podršku...'

"Optužnica od strane Općinskog državnog odvjetništva je udar je na ionako krhke medijske slobode u Hrvatskoj. Dat ćemo punu podršku kolegama u njihovom dokazivanju da nisu napravili ništa protupravno. Ova poruka koja Državno odvjetništvo šalje je poruka svim novinarima da paze što rade. Mi poručujemo da se nećemo zastrašiti i dalje ćemo raditi svoj posao", rekao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Naglasio je kako tadašnja policijska intervencija nije utvrdila postojanje kaznenog djela ili prekršaja te dodao da se DORH obračunava s novinarkom koja je obavljala svoj posao.

"Mi se nalazimo u situaciji gdje DORH legalizira uzurpaciju krova od strane Marka Perkovića Thompsona. Poručili su i da mi trebamo jako paziti o kome i kako pišemo. Mi smo se okupili kako bi poslali jasnu poruku ispred novinarske profesije da ne možemo pristati na ovakvu vrstu progona novinara koji rade svoj posao. Ne mislim odustati niti odstupiti", rekla je novinarka Danka Derifaj.