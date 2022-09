Lavrov prozvao Zapad zbog 'rusofobije'

Zelenskij poslao poruku vojnicima

Tijek događaja:

Ukrajinska vojska u problemima zbog lošeg vremena

8.10 - Munjeviti ukrajinski napredak u oslobađanju teritorija od ruskih snaga na istoku zemlje u subotu se pretvorio u borbe usporene ruskim otporom i meteorološkim uvjetima.

U gradu Kupjansku na prvoj liniji čuje se konstantno granatiranje, a crni dim podiže se s druge strane rijeke Oskil koja i dalje odvaja ukrajinske od ruskih snaga. "Kiša trenutno svugdje otežava upotrebu teškog naoružanja. Možemo koristiti samo asfaltirane ceste“, rekao je ukrajinski narednik Roman Malina za agenciju France Presse.

"Trenutno zbog težine kretanja radi vremenskih uvjeta ciljamo na njihova oklopna vozila, skladišta oružja i skupine vojnike“, dodao je.

Ukrajinski vojni upravitelj Kupjanska Andrij Kanašević u petak je rekao da će vojsci trebati do deset dana da u potpunosti osigura područje. Većina paljbe u subotu bila je odlazna – ukrajinska artiljerija cilja ruske položaje u šumi istočnoj od grada, no Rusi odgovaraju dronovima. Nekoliko izbjeglica prešlo je na ukrajinski teritorij preko oštećenog mosta, i dalje obojenog u boje zastave ruskih okupatora.

Dvojica ukrajinskih vojnika, dobro opremljenih američkim jurišnim puškama i pancirima te dobrog raspoloženja unatoč umoru i zabrinutosti zbog ruskog drona koji zuji iznad ceste posute krhotinama, također su prešli natrag. Jedan od njih, ratnog imena "Mario“, rekao je da je prerano reći kada će istočna obala potpuno biti pod ukrajinskom kontrolom, no bio je uvjeren da su Rusi u procesu povlačenja, piše francuska agencija. "Iza njih će ostati samo njihova tijela“, rekao je Mario.

"Općenito gledano situacija je dobra. Ako se uzme u obzir raspon operacije, nismo imali gotovo nikakvih gubitaka“, dodao je. Većina Kupjanska, ključnog željezničkog čvorišta koje je Rusija koristila za opskrbu svojih vojnika na južnom bojištu Donjecka, pala je pod ukrajinsku kontrolu nakon protuofenzive koja je počela ranije ovaj mjesec.

No mali dio Harkivske oblasti na istočnoj strani rijeke Oskil i dalje ostaje pod ruskom kontrolom i sprječava Ukrajinu da dodatno napreduje prema regiji Luhansk koju Moskva želi anektirati. "Da, mi imamo dovoljno vojske i naoružanja, no ovisit će o tome što se događa na drugoj strani", rekao je Malina. "Pokušavaju pronaći slabe točke u našoj obrambenoj liniji, pa nas s vremena na vrijeme pokušavaju napasti tenkovima i marincima“. "Naš moral je dobar. Spremni smo boriti se, no potrebno nam je još teškog naoružanja i oružja visoke preciznosti“, zaključio je Mario, ponavljajući ukrajinske pozive zapadu za slanjem oružja.

I dok traju borbe u Kupjansku većina civila napustila je taj grad koji je ostao bez struje i pitke vode. Britanska agencija Reuters prenijela je da je južna Ukrajina izložena granatiranju kasno u subotu. Ukrajinska vojska priopćila je rano u nedjelju da su ruske snage u posljednja 24 sata izvele desetke raketnih napada i zračnih napada na vojne i civilne ciljeve, uključujući 35 "naselja".

Rusija negira da je gađala civile. Ruska državna novinska agencija RIA, pozivajući se na neidentificirane izvore, rekla je ranije da su ukrajinske snage granatirale žitnicu i skladišta gnojiva. Reuters nije uspio provjeriti tvrdnje nijedne strane.

Lavrov u UN-u prozvao Zapad zbog 'rusofobije'

8.08 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je kritizirao zapadne nacije u subotu zbog rata u Ukrajini, rekavši Ujedinjenim narodima da Sjedinjene Države i njihovi saveznici žele "uništiti" njegovu zemlju.

"Službena rusofobija na Zapadu je bez presedana. Opseg je groteskan", rekao je Lavrov u vatrenom govoru u Općoj skupštini UN-a.

"Oni se ne libe objaviti namjeru da nanesu ne samo vojni poraz našoj zemlji, već i da unište i slome Rusiju." Nakon nekoliko dana u kojima su zapadni čelnici osuđivali rusku invaziju na Ukrajinu, Lavrov je iskoristio red Rusije za govornicom Opće skupštine kako bi uzvratio na napad na Moskvu predvođen Washingtonom.

Sjedinjene Države, rekao je, proširuju Monroeovu doktrinu - svoju deklaraciju iz 19. stoljeća o Latinskoj Americi kao svojoj isključivoj sferi utjecaja - i "pokušavaju cijeli svijet pretvoriti u vlastito dvorište". “Proglasivši se pobjednikom u hladnom ratu, Washington se uzdigao gotovo do Božjeg izaslanika na Zemlji, bez ikakvih obveza osim svetog prava da nekažnjeno djeluje gdje god želi”, rekao je.

Također je branio referendume održane u petak u dijelovima Ukrajine pod ruskom okupacijom, tvrdeći da se radi o ljudima koji traže zemlju "na kojoj su njihovi preci živjeli stotinama godina". "Zapad se sada ljuti" na referendume, rekao je Lavrov.

Američki predsjednik Joe Biden i drugi zapadni čelnici obećali su da nikada neće prihvatiti rezultate "lažnih" referenduma, smatrajući ih dijelom nastojanja da se granice promijene silom.

Zelenskij: 'Za što se Rusija bori?'

8.00 - U svom noćnom obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je poručio: "Za što se Rusija bori? Svaki građanin Rusije zna - iako mnogi to ne priznaju, oni sigurno znaju - da je Rusija ta koja donosi zlo. Ukrajina jamči svakom ruskom vojniku koji se preda tri stvari.

Prvo, prema vama će se postupati na civiliziran način, u skladu sa svim konvencijama. Drugo, nitko neće znati okolnosti vaše predaje, nitko u Rusiji neće znati da je vaša predaja bila dobrovoljna. I treće, ako se bojite vratiti u Rusiju i ne želite razmjenu, pronaći ćemo način da i to osiguramo".