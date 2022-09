Stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila za RTL je komentirao prijetnje Vladimira Putina kojima je ovaj tjedan utjecao na živote brojnih Rusa, ali i probudio strah Zapada. Cvrtila je komentirao je li Putin postao još opasniji te jesu li nove prijetnje izbjegavanje priznanja poraza:

"On je pokazao da u teškim situacijama poseže za potezima koji dodatno eskaliraju. Ovo je sada takva situacija. Očito da mu ne ide ostvarivanje ciljeva u Ukrajini. Zadnji napredak koji je ukrajinska vojska napravila je loša vijest za Putina i morao je reagirati. Reagirao je na način koji dodatno stvara zabrinutost. Ne zato što će dodatno mobilizirati 300 tisuća vojnika i poslati ih na ukrajinski front nego zato što je postavio određene prijetnje Ukrajini i Zapadu kroz spominjanje nuklearnog oružja", kazao je Cvrtila.

'Mobilizacija zadire u unutarnju političku situaciju'

Komentirajući Putinovu djelomičnu mobilizaciju, Cvrtila je kazao da se radi o rizičnom potezu za Putina je nastojao domaću javnost izolirati od onoga što se događa u Ukrajini.

"Ovo je zadiranje u unutarnju političku situaciju gdje rat ne prolazi pored većina stanovništva nego se dio mora uključiti. To je rizično u političkom smislu. On će dobiti određeni broj vojnika da bi prije svega čuvao teritorije koje je do sada osvojio, da bi sačuvao teritorij, da bi sačuvao ono što će uskoro biti priključeno Rusiji kroz referendume", kazao je Cvrtila.

Prosvjedi u Rusiji su marginalni

Osvrnuo se i na prosvjede Rusa te kazao kako se radi o marginalnim prosvjedima. "Oni su kad gledamo jedan pokazatelj nezadovoljstva. Kad pogledate brojke u odnosu na broj stanovnika i jačinu represivnog aparata, to je marginalno ali nije potpuno nebitno. Djelomična mobilizacija sada drugačije mijenja odnos ruskog čovjeka prema onome što se događa u Ukrajini", kazao je Cvrtila.

Kazao je i kako će Putin vjerojatno uspjeti u aneksiji Donjecka i Luhanska s obzirom da se radi o istom scenariju kao i u slučaju Krima. "Brzo će Duma donijeti odluku, potpisati ukaz i to će postati dio teritorija Rusije. Tko nitko neće priznati u svijetu, osim nekih država koje su ga do sada podržavale ali to je mali broj suspektnih država koje su isključene iz međunarodnog poretka, ali to će se sigurno dogoditi", kazao je Cvrtila.

Nuklearna prijetnja nije upućena Ukrajini nego Zapadu

Cvrtila je komentirao i kolika je stvarna Putinova prijetnja nuklearnim oružjem.

"Pokazao je da se obraća javnosti ali i Zapadu. Ne ratuje s Ukrajinom nego govori o Zapadu i NATO-u. Prijetnja nije bila upućena Ukrajini nego Zapadu. Pokušava cijelo vrijeme stvoriti pritisak na zapadno javno mnijenje da prije svega smanje pomoć Ukrajini. Pomoć Zapada Ukrajini je promijenila tijek ratovanja, odnosno pomogla Ukrajini i onemogućila Rusiji da ostvari svoje interese. S energentima je prijetio Zapadu, sada prijeti na ovaj način kako bi se pomoć smanjila, a time omogućila Rusiji ostvarivanje ciljeva", kazao je Cvrtila.

"Netko je brojio da se 11 put spominju potencijalne akcije ili upotrebe nuklearnog naoružanja, ali svima oko njega je jasno da je ta upotreba ograničena jer ako bi bila na ukrajinskom teritoriju ugrozila bi i njihove vojnike jer su blizu i jedna i druga vojska. Samom prijetnjom je dodatno izoliran i od svojih partnera, Kine i Indije, svi su vrlo negativno reagirali na rizik da bi se moglo upotrijebiti nuklearno oružje", kazao je.

Nismo blizu kraja rata

Cvrtila je kazao i kako će rat u Ukrajini jedan dan završiti, ali da je pitanje na koji način.

"Jednog dana hoće samo je pitanje kako. Hoće li to biti dogovor koji će uključivati dijelove teritorija Ukrajine koji su sada okupirani ili će Ukrajina uz pomoć Zapada osigurati oslobađanje tih teritorija. Nismo blizu kraja rata. Čak ako se stvori vrsta primirja Rusija će teško odustati od onoga što je započela", kazao je Cvrtila.

