Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nagovijestio je da je Rusija možda izgubila jednog od svojih posljednjih saveznika nakon što je ukazao na neugodan odnos s bivšom zemljom saveznicom, Kinom.

Rusija ostaje solo?

Posljednjih su dana Kina i Indija, koje je Kremlj nekoć nazivao prijateljskim nacijama, izvršile veliki pritisak na Vladimira Putina, nakon predsjednikove najveće eskalacije rata u Ukrajini - uključujući nuklearne prijetnje i mobilizaciju cijele zemlje.

Lavrov, koji je u subotu govorio na Općoj skupštini UN-a, odbio je odgovoriti na pitanje novinara o tome vrši li Kina pritisak na Kremlj da uskoro prekine rat. Lavrov je najprije raspravljao o novinarkinom izboru riječi prije nego što je oštro zapljusnuo: "Recite svojim čitateljima da sam izbjegao pitanje."

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi, koji je također bio prisutan na 77. zasjedanju Opće skupštine UN-a, pozvao je na pregovarački prekid rata.

"Kina podupire sve napore koji dovode do mirnog rješavanja ukrajinske krize. Hitan prioritet je olakšati pregovore za mir", rekao je Wang, naglasivši da bi Rusija i Ukrajina trebale uložiti zajedničke napore da "spriječe prelijevanje krize". Ovaj pomak od kineskih uobičajenih neprozirnih izjava predstavlja očiti prkos dugogodišnjem prijatelju Putinu - s kojim je Kina obećala "neraskidivu" vezu na početku rata.

Dok je Indija, koja također ima povijesne gospodarske veze kao i niz bilateralnih obrambenih sporazuma s Moskvom, podržala Kinu. Ova promjena tona daleko je od početka ukrajinske invazije, kada su dvije nacije glasno kritizirale zapadne sankcije protiv Rusije, odbile provesti te sankcije i nastavile kupovati rusku energiju. Ali činilo se da su Putinove linije života neispravne posljednjih tjedana - razvoj događaja koji je Bijela kuća nazvala "vrijednim pažnje".

Na prvom sastanku na visokoj razini sa svojim saveznicima tijekom samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u uzbekistanskom Samarkandu, Putin je bio bijesan kada su Kina i Indija objavile da nisu za invaziju na Ukrajinu, prema izvorima The Timesa. Moćni čovjek se nadao snažnim izjavama podrške od svojih istočnih saveznika, koji, poput Rusije, imaju sporne odnose sa Zapadom.

Rusija će sad teško održavati gospodarstvo

Kineski Xi Jinping rekao je da ima "pitanja i zabrinutosti" oko rata u Ukrajini, dok je indijski premijer Narendra Modi pritisnuo Putina da prekine rat. Uhvaćen kamerom, Modi je rekao Putinu: "Današnje doba nije doba rata i o tome sam s tobom razgovarao telefonom".

Subotnji komentari iz Pekinga i New Delhija naglašavaju Putinovu sve veću izolaciju i postavljaju pitanja o sposobnosti Rusije da održi svoje gospodarstvo, koje su do sada podržavali njezini saveznici. Rusija se do sada snažno oslanjala i na saveznicu Tursku, koja je posredovala između Zapada i Rusije, ali i taj odnos pokazuje znakove istrošenosti.

Turska je također uputila oštre kritike Rusiji

Nakon Putinove najave da će Rusija provesti referendume na okupiranim ukrajinskim teritorijima, Turska je uputila oštre kritike.

“Takav nelegitimni fait accomplis međunarodna zajednica neće priznati. Naprotiv, oni će zakomplicirati napore da se revitalizira diplomatski proces i produbiti nestabilnost”, stoji u priopćenju Istanbula. "Ponavljamo našu potporu teritorijalnom integritetu, neovisnosti i suverenitetu Ukrajine, što naglašavamo od nezakonite aneksije Krima 2014., i ponavljamo svoju spremnost da pružimo svu potrebnu potporu za rješavanje tekućeg rata putem mirnih pregovora."

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je za PBS da osjeća da je bio zaslijepljen najnovijom Putinovom objavom, rekavši da vjeruje da je njegov ruski kolega spreman učiniti ustupke. Budući da Kina odbija poslati vojnu opremu, Rusija se sada može osloniti samo na ekonomski izopćenu Sjevernu Koreju i izopćeni Iran.

Ovi politički, diplomatski i ekonomski neuspjesi dolaze dok se Putin također suočava s udarcima na bojnom polju i sveobuhvatnim prosvjedima kod kuće. Stotine prosvjednika uhićene su dok tisuće pokušavaju pobjeći iz zemlje. Na granicama s Finskom, Gruzijom i Mongolijom stvorili su se ogromni redovi dok se muškarci žure vjenčati kako bi izbjegli novačenje.

Letovi su također prekinuti, a cijene karata ruskog nacionalnog zračnog prijevoznika Aeroflot kreću se i do 10.000 funti.