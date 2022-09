Otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio djelomičnu mobilizaciju, društvenim mrežama kruže potresne snimke oproštaja regrutiranih Rusa koji se opraštaju sa svojim obiteljima, ali i snimke koje prikazuju kako se časnici odnose prema uplašenim i nezadovoljnim muškarcima koji bi, nakon obuke, trebali krenuti put Ukrajine.

Među tragičnim prizorima nađu se i oni koji prikazuju scene poput pijanih budućih pripadnika ruskih vojnih snaga, njihovih međusobnih ali i tučnjava s policijom i osobljem zaduženim za regrutaciju.

Tako je novinar Reutersa podijelio snimku iz Omska koja prikazuje kako policija pokušava prisiliti regrutirane muškarce da uđu u autobuse nakon čega je izbila tučnjava. Navodno su se muškarci pobunili vičući kako ne žele ići ginuti te tražeći da i policajci idu u Ukrajinu, ako moraju oni.

Druga snimka prikazuje mladića koji je najprije bježao od muškarca koji je došao u njegovu kuću kako bi ga regrutirao, a zatim su se potukli.

Naravno, za mnoge snimke ne može se potvrditi autentičnost, a one koje barem djeluju vjerodostojno pokazuju da mnogi u Rusiji ne žele ići u rat niti su im jasni kriteriji regrutacije.

Mobilizacija etničkih manjina i ljudi koji ne ispunjavaju uvjete: 'Zovu sve!'

Kaotična mobilizacija se, javljaju svjetski mediji, provodi u uglavnom ruralnim i siromašnim područjima kao što su Dagestan, Čečenija, Jakutija, Burjatija, a ljudi se regrutiraju greškom, bez obzira na zdravstveno stanje ili to jesu li uopće služili vojsku. Ne vodi se briga niti o njihovoj dobi i životnim okolnostima. Tako su, primjerice, stanovnici jedne ruske republike ovoga tjedna pozvani u vojnu službu iako nisu ispunjavali uvjete za mobilizaciju, poput očeva malodobne djece, kazao je lokalni dužnosnik, a prenio CNN:

"Svi koji su greškom mobilizirani moraju biti vraćeni. Ovaj posao je već počeo", rekao je Aien Nikolajev, šef Republike Saha. Aktivističke skupine, poput Zaklade za slobodnu Burjatiju, kažu da su etničke manjine u Rusiji nesrazmjerno mobilizirane.

"Nije bitno koliko djece imate, imate li borbeno iskustvo, jeste li služili vojsku ili ne. Obavijesti o regrutaciji dijele se svima", rekla je jedna žena iz Burjatije na dalekom istoku, regiji s velikom etničkom manjinom koja je već pretrpjela značajne gubitke u ratu.

Njezin suprug, otac petero djece bez vojnog iskustva, primio je telefonski poziv u srijedu navečer, nekoliko sati nakon što je objavljena mobilizacija. Rekli su mu da dođe do zbornog mjesta do 4 sata te noći, a do 14 sati trebao bi biti u vlaku za vojnu bazu. Isključili su telefone i napustili grad. Prijatelji su im rekli da ih je policija već obilazila, policajci su otišli i u njihovo rodno selo. Nadali su se da će se skloniti u Mongoliju, ali red na granici je ogroman.

U aplikaciji za slanje poruka Telegram deseci tisuća ljudi pridružili su se grupama u kojima dijele informacije o situaciji na kopnenim granicama i o tome je li granična policija puštala muškarce sposobne za borbu.

