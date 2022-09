Plenković u UN-u: Posljedice ruske agresije osjećaju se globalno

Zelenski pozvao svijet da osudi ruske 'pseudoreferendume'

Biden najavio "brz i oštar" odgovor na ruske aneksije u Ukrajini

TIJEK DOGAĐAJA:

Plenković u UN-u: 'Hrvatski narod zna što znači biti napadnut'

8.25 - Premijer Andrej Plenković rekao je u petak na Općoj skupštini UN-a da se posljedice ruske agresije "osjećaju globalno" i da veća međunarodna suradnja nema alternative.

"Ruska agresija nad Ukrajinom uzrokovala je ljudsku patnju, migrantske tokove, razaranje infrastrukture i ratne zločine", rekao je uvodno Plenković, dodavši da su djelomična mobilizacija u Rusiji, sporni referendumi na teritoriju Ukrajine i nuklearna prijetnja još jedna prijetnja eskalaciji "već neviđene krize".

"Dok Ukrajinci pate i brane svoje domove, posljedice ruske agresije se osjećaju globalno i zato ih mora osuditi cijeli svijet", istaknuo je premijer. Podsjetio je da je Hrvatska prije tri desetljeća bila žrtva agresije, da je gotovo trećina teritorija bila okupirana i da je imala embargo na uvoz oružja.

"Hrvatski narod zna što znači biti napadnut i što je bilo potrebno da obrane svoju domovinu", rekao je Plenković. "Osnažena tim iskustvom, Hrvatska je danas izvoznik mira i stabilnosti, u svjetskom vrhu donatora organa, popularno turističko odredište i zemlja koja proizvodi najbrže električne automobile u svijetu", naglasio je.

Hrvatska je, poučena svojim iskustvom, iskazala Ukrajini "političku, humanitarnu, ekonomsku i vojnu solidarnost". Podsjetio je da će Zagreb u listopadu biti domaćin prvog parlamentarnog samita Krimske platforme te da Hrvatska ostaje predana "jačanju demokracije". "Na raskrižju demokracije i autokracije, naš izbor treba ostati jasan", poručio je.

Premijer je upozorio da je rat u Ukrajini "radikalno promijenio ne samo sigurnosnu, već i energetsku arhitekturu Europe i prijeti globalnoj sigurnosti hrane". "Ne smijemo biti taoci hrane i energije koje svi trebamo", istaknuo je. Dodao je da Hrvatska na regionalnoj razini pridonosi energetskoj sigurnosti. Vlada je najavila povećanje kapaciteta LNG terminala na Krku s 2,9 milijardi kubičnih metara plina na 6,1 milijardi.

Istovremeno, Hrvatska ulaže u obnovljivu energiju. "Gotovo polovica proizvedene električne energije dolazi iz obnovljivih izvora", rekao je Plenković. Jedan posto najbogatijih zemalja u svijetu odgovorno je za 15 posto štetnih emisija, što premijer smatra neprihvatljivim i nepoštenim. "Oni koji najviše zagađuju trebaju uložiti najviše napora (u borbi protiv klimatskih promjena)", naveo je.

Premijer je dodao da unatoč aktualnim krizama svijet treba ostati predan ciljevima Pariškog klimatskog sporazuma i da se suradnja u odgovoru na klimatsku krizu treba pojačati na "nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini". Nadalje, Plenković je podsjetio da Hrvatska skoro ulazi u eurozonu i šengenski prostor i time "osnažuje svoju poziciju".

Premijer najmlađe članice EU-a govorio je o jugoistočnoj Europi. "Stabilnost i demokratski razvoj regije nije samo u hrvatskom, već i u europskom interesu", rekao je Plenković. Dodao je da je Hrvatskoj "stabilnost Bosne i Hercegovine od posebne važnosti". "Želimo vidjeti prosperitetnu i funkcionalnu BiH", rekao je premijer, dodavši da je, u svjetlu rata u Ukrajini, važno poštovati Dejtonski sporazum.

Plenković je pozvao Visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta da upotrijebi svoje ovlasti "pošto su bošnjački lideri javno priznali da nemaju istinske namjere postići dogovor s hrvatskim liderima u BiH glede izborne reforme". "Jedini način je da Visoki predstavnik djeluje i iskoristi svoje bonske ovlasti", rekao je Plenković, kako bi se osigurala legitimna zastupljenost Hrvata u BiH.

"Hrvati u BiH ne traže usluge, samo jednakost", naglasio je. Plenković je zaključno poručio da "dugujemo budućim generacijama da budemo na pravoj strani povijesti i stojimo uz Ukrajinu u njezinoj borbi za vlastitu egzistenciju".

Dodao je da je "potrebno globalno rješenje za cijenu plina te za osiguranje stabilne energetske tranzicije". "Naš se svijet trajno promijenio. U novim okolnostima, veća međunarodna suradnja nema alternativu (…) Pristup demokracija u međunarodnim odnosima je kooperativan, pristup autoritarnih režima je konfliktan", rekao je Plenković.

Zelenski osudio 'pseudoreferendume' koje organizira Rusija

8.15 - Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u petak svijet da osudi "pseudoreferendume" koje organizira Rusija i koji se upravo održavaju na četirima područjima koje je osvojila u Ukrajini od početka svoje invazije.

U svom dnevnom obraćanju naciji Zelenski je poručio da je uvjeren da će "svijet ispravno reagirati na pseudoreferendume" te da će ih "jasno osuditi".

U pokrajinama Luhansk, Donjeck, Herson i Zaporižja od 23. do 27. rujna održavaju se referendumi kojima je cilj pripojiti te dijelove Ukrajine Rusiji. Potonja gotovo potpuno kontrolira Luhansk i Herson, a samo djelomično Zaporižja i Donjeck.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je sličnu stvar učinio još 2014. kada je anektirao Krim. I tada je proveo nelegitimno glasovanje koje je međunarodna zajednica osudila.

Biden želi uvesti brze i oštre mjere protiv Rusije

8.10 - Sjedinjene Države će "surađivati sa (svojim) saveznicima i partnerima kako bi uvele brze i oštre dodatne mjere protiv Rusije" ako ona pripoji teritorije u Ukrajini, upozorio je Joe Biden u priopćenju objavljenom u petak.

"Ruski referendumi su lakrdija, lažni izgovor kako bi se dijelovi ukrajinskog teritorija pokušali anektirati silom", upozorio je američki predsjednik koji je dosad uveo nekoliko paketa gospodarskih i financijskih sankcija protiv režima Vladimira Putina.

Što ako Rusija upotrijebi nuklearno oružje? Šef NATO-a: Posljedice će biti teške

Jučer - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg poslao je upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je u svom TV obraćanju naciji u srijedu zaprijetio mogućim korištenjem nuklearnog oružja.

"Rusija zna da će posljedice biti teške bude li koristila nuklearno oružje u Ukrajini", rekao je Stoltenberg u razgovoru za CNN.

"Oni to znaju. Neću elaborirati točno kako ćemo reagirati, to ovisi o tome kakvu vrstu oružja za masovno uništenje bi mogli upotrijebiti", poručio je glavni tajnik NATO-a.

"Jasno šaljemo ove poruke i dajemo im jasno do znanja kako bismo spriječili da se to dogodi. Stvar je u tome da je vjerojatnost korištenja nuklearnog oružja i dalje niska, ali posljedice bi bile tako velike da moramo to uzeti ozbiljno. Ta retorika, te prijetnje koje Putin uporno iznosi, podižu tenzije i opasne su", zaključio je šef NATO-a.