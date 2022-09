PLAŽA, KINO, SAUNA, ALI I PARK ZA PSE / Zavirite u mega-luksuzni bunker na 15 katova: Dok bi sirotinju pržila radijacija nuklearnog udara, oni bi igrali golf i 'sunčali' se

Izgledi nuklearnog napada na Europu nikad se nisu činili stvarnijima jer ruski predsjednik Vladimir Putin i njegove pristaše prijete da će uništiti Zapad i pretvoriti ga u "Marsovsku pustinju". Milijuni bi trenutno bili spaljeni, a čak i za one koji pobjegnu od početne eksplozije ili uslijed radijacije, bilo bi malo nade za preživljavanje. Dok vatrene oluje bjesne, veliki oblaci otrovnog dima dizali bi se u atmosferu, blokirajući sunčeve zrake i uzrokujući ozbiljno hlađenje planeta. To bi ubilo usjeve i izazvalo globalnu glad koja bi trajala mnogo godina. I dok ovaj scenarij zvuči katastrofično za bogate on i ne izgleda tako jer oni bi i dalje igrali golf i uživali u 'suncu', ali na malo drugačiji način.