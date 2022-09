Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jednom je prilikom upoznala ruskog predsjednika Vladimira Putina te je više puta spominjala njihove susrete za vrijeme svog mandata.

'On je vrlo ponosna osoba'

Grabar-Kitarović u razgovoru na Global Stageu održanom u sjedištu Ujedinjenih naroda, komentirala je kako ona vidi budućnost rata u Ukrajini, a čini se kako stvari ne izgledaju baš dobro.

"Gotovo je nemoguće u ovom trenutku predvidjeti kako će se stvari dalje odvijati. Nažalost, ono što vidimo trenutno je eskalacija rata", kazala je bivša predsjednica.

Bivša predsjednica je dodala kako se nada da se prijetnja nuklearnim oružjem nikada neće ostvariti jer Putin, a i svi ostali, moraju znati da se takav rat ne može pobijediti.

"A put do mira… Poznavajući njega, on je vrlo ponosna osoba. On je vođen osjećajem poniženja još zbog toga što je Rusija bila ponižena tijekom Hladnog rata", objasnila je Grabar-Kitarović te je dodala kako je Putinov program bio obnoviti položaj Rusije u svijetu i povećati njihovu ekonomsku i političku moć - što je sada ozbiljno ugrozio. Naime, sankcije imaju efekta, kaže.

"Ali, kao što sam rekla prije par dana, mislim da bi on radije umro nego priznao poraz", rekla je Kolinda. Ona smatra kako se Putin i sadašnje rusko vodstvo neće tek tako povući, pa se boji kako ćemo svjedočiti nastavku krvavih borbi.

"Ono čemu se sada možemo nadati je nekakva vrsta prekida vatre, i onda im treba dati vremena za mirovne pregovore… Ali ne mislim da će Putin odustati od svojih ambicija da preuzme Ukrajinu", zaključila je Grabar-Kitarović.