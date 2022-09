Putinov vjerni poslušnik, čečenski lider Ramzan Kadirov, u petak je kazao kako u Čečeniji neće biti vojne mobilizacije. Ove izjave dolaze nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio djelomičnu mobilizaciju u Rusiji, pa se mnogi pitaju znači li to da mu inače odani sluga Kadirov polako odbija poslušnost.

Svoju izjavu Kadirov je opravdao riječima da su već do sada u Ukrajini "premašili mobilizacijsku kvotu", a navodno je 20.000 ljudi iz Čečenije sudjelovalo je u sukobima.

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović gostujući u studiju Net.hr-a kazao je da je ovo još jedna igra koju igra čečenski lider.

"To je igra Kadirova. Njega Čečeni kao nacija, kulturološki, baš ne podnose zbog toga što je on taj koji se nagodio s Rusijom, a čečenska ideja od raspada Sovjetskog saveza, pa i davno prije još, je osamostaljenje. On je čovjek koji uživa veliku financijsku i oružanu podršku od Kremlja", pojasnio je Vidmarović govoreći o situaciji u Rusiji.

Narod mu ne bi oprostio

Za Čečeniju kaže da je to plemenska struktura. "Oni imaju različita plemena i klan Kadirov je tek jedno od plemena, čak ne najuglednije. Druga plemena koja su uglednija, koja imaju bolji položaj u društvu su sada primorana slušati Kadirova i to se nikome baš ne sviđa", rekao je Vidmarović.

Dodaje kako Kadirov nikada ne može biti siguran. "On ima svoju gardu, ima svoje ubojice koji se stalno s njim vozaju, velike hummere. Sada se našao u nezgodnoj situaciji kada zapravo treba pokazati; prvo je bila bravada i mačizam, a sada kada je vrag odnio šalu, kada bi trebalo ići drugi puta, on je procijenio u toj situaciji da mu to vjerojatno njegovi ne bi oprostili i zato se počeo izvlačiti", rekao je Branimir Vidmarović u studiju Net.hr-a.

