Britanac kojeg su zarobili Rusi u Ukrajini opisao je svoju nevjerojatnu petomjesečnu borbu za preživljavanje te kako su njegovi tamničari rekli da bi njegova smrt mogla biti ili "brza" ili "lijepa".

U svom prvom intervjuu otkako je ovog tjedna oslobođen, hrabri Aiden Aslin (28) za The Sun je ispričao detalje svog zarobljeništva u Ukrajini. Aiden je kazao da je bio pretučen, izboden i prisiljen slušati sovjetske pjesme u malenoj ćeliji 24 sata dnevno. Njegovom zastrašujućem iskušenju došao je kraj tek nakon što je bivši vlasnik Chelseaja, Roman Abramovič, posredovao u izvanrednoj zamjeni zatvorenika.

'Prelistali su moju putovnicu i shvatili su da nije ukrajinska'

"Nikada nisam mislio da ću izaći živ", rekao je Aiden koji je inače živio u Ukrajini od 2018. gdje se zaljubio i pridružio marincima. Kasnije se ovaj Britanac borio protiv Rusa nakon njihove invazije u veljači, ali njegov je bataljun bio stjeran u kut kada im je ponestalo hrane i streljiva tijekom krvave opsade Mariupolja u travnju.

Prije nego što su se predali, Aiden je nazvao svoju majku Angelu Wood (51) i rekao djevojci: "Bez obzira na sve, vidjet ću vas opet." Međutim, ubrzo se uplašio da su mu dani odbrojani.

"Prelistali su moju putovnicu i brzo shvatili da nije ukrajinska. Vojnik je na ruskom pitao odakle sam, rekao sam mu da sam iz Velike Britanije, a on me udario šakom u lice. Odvojili su me od ostalih i počeli ispitivati ​​u stražnjem dijelu oklopnog vozila. Otišao sam svom zapovjedniku i rekao mu da će me Rusi odvesti, a vjerojatno će me i ubiti, trebaš reći mojoj obitelji kad izađeš, ako izađeš, da ih volim", ispričao je Aiden kojeg su zatim Rusi odvezli u Narodnu Republiku Donjeck, u zatvorski centar s kapuljačom na glavi i više puta tukli palicom tijekom ispitivanja.

Bio je u maloj ćeliji sa žoharima i ušima

Svaki njegov odgovor "nagrađivali" su ponovnim batinama, a prijetili su mu i odsijecanjem uha. Nakon što se srušio na pod, ponovno je dobio udarac po čelu.

"Policajac je pušio cigaretu i kleknuo ispred mene da me upita: ‘Znaš li tko sam ja?’ Rekao sam 'ne', a on je odgovorio na ruskom, ‘Ja sam tvoja smrt’. Rekao je: ‘Jesi li vidio što sam ti napravio?’. Pokazao je na moja leđa. Pokazao mi je svoj nož i shvatio sam da me je ubo", ispričao je Aiden.

"Tada me upitao: ‘Želiš li brzu smrt ili lijepu smrt?’. Odgovorio sam na ruskom, 'Brza smrt'. On se nasmiješio i rekao: 'Ne, doživjet ćeš lijepu smrt, a ja ću se pobrinuti da to bude lijepa smrt", kazao je bivši zatočenik kojeg su sljedećih pet mjeseci držali 24 sata dnevno u maloj ćeliji punoj žohara i ušiju. Bio je gladan sunčeve svjetlosti i dopušteno mu je bilo samo da snima propagandne video zapise i prima pozive s Foreign Officeom.

'Nisam mogao plakati'

Otmičari su mu pustili rusku nacionalnu himnu i naredili mu da ustane i pjeva je ili će ga opet pretući. Kad su otvorili rešetku njegove ćelije, naređeno mu je da uzvikne: "Slava Rusiji". U svibnju mu je počelo suđenje za plaćenika i iskoristio je priliku za komunikaciju s obitelji. Usred globalnog negodovanja, osuđen je na smrt i rečeno mu je da će ga ustrijeliti streljački vod.

"Tijekom svih pet mjeseci zatočeništva nisam mogao plakati. Kada sam čuo da sam dobio smrtnu kaznu, htio sam zaplakati, ali jednostavno nisam mogao. Bilo je doslovno pitanje života i smrti. Vaš život je u rukama ovih ljudi i radite ono što vam kažu ili ćete snositi posljedice. Unatoč svemu što smo prošli, znao sam da ćemo prije ili kasnije vidjeti svjetlo na kraju tunela i da ću se vratiti vidjeti djevojku i svoju obitelj", rekao je Aiden za The Sun.

Vijest kojoj se dugo nadao konačno je stigla ovaj tjedan kada su mu navukli kapuljaču, izveli ga iz ćelije i smjestili u kamion koji je krenuo prema zračnoj luci Rostov na Donu u Rusiji. Njegovi kolege zarobljenici - John Harding (59), Shaun Pinner (48), Dylan Healy (22) i Andrew Hill (35) - također su bili tamo.

Spasio ih Roman Abramovič

“Čuo sam jednog od vojnika kako govori 'razmjena'. Počeo dobivati nadu, ali sam si govorio: 'Prestani, prestani'. Možda sam pogrešno čuo. Rekli su: 'Jeste li čuli vijesti o kraljici?'. Čuo sam za to na radiju u ćeliji prije nekoliko dana pa sam rekao 'Da'. Bilo je prilično emotivno. Strpali su me u kamion, rekli su mi da kleknem i omotali su mi zapešća i oči trakom. Još uvijek nisam imao pojma što se događa, ali nakon nekoliko sati stigli smo na aerodrom. Uklonio sam traku i pokušavao shvatiti gdje sam. Gledam skupinu Saudijaca i jedan od momaka kaže: ‘Je li to Roman Abramovič?", rekao je Aiden.

"Sjeli smo i Shaun je sjeo pokraj mene. Abramovič je sve promatrao. Bio je malo sramežljiv i nije nas htio gnjaviti. Bilo je nevjerojatno. Manje od 48 sati sam bio u samici, tretiran sam gore od psa, a sada sam bio u avionu s ljudima koji me nisu htjeli povrijediti", ispričao je Aiden, koji se vratio u dom svoje mame u Newarku, jučer je prvi put sreo svoje nećake te je dodao: "Želim zahvaliti gospodinu Abramoviču iz dna svog srca. Danas sam ovdje zbog njega, a ne na tom užasnom mjestu.”

