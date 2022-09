Britanac John Harding (59) pušten je na slobodu nakon što je zarobljen boreći se za Ukrajinu i sada se vratio kući, gdje je ispričao pakao koji je preživio.

Zarobljenici su oslobođeni iznenadnim dogovorom koji su dogovorili saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman i ruski predsjednik Vladimir Putin.

John, iz Sunderlanda, služio je kao bolničar u ukrajinskim oružanim snagama kada je pao u ruske ruke. Osim divljačkih premlaćivanja, njegovi su otmičari s njim igrali izopačene psihološke igre.

Naredili mu da snimi oproštajnu poruku jer će ga strijeljati

Otac dvoje djece rekao je za Daily Mail da mu je u jednom trenutku naređeno da snimi poruku jer je trebao biti pogubljen streljačkim vodom. Rekao je da je držan u ukupno tri zatvora, uključujući onaj koji je nazvao "Tamna strana", u Donjecku koji drže Rusi, gdje su ga više puta tukli stražari iz regionalnih policijskih snaga.

'Najgori trenutak'

U najgorem premlaćivanju, grupa stražara se smijala dok su mu vezivali vrećicu preko glave, vezali mu ruke na leđima i počeli 30-minutno udaranje. Udarali su ga šakama, nogama i skakali po njegovom tijelu, slomivši mu većinu rebara dok nije počeo urinirati krv.

Također je bio optužen i osuđen od strane njihovog suda za ratne zločine, te se suočio s najmanje 20 godina zatvora. Sa suzama koje su mu tekle niz lice, John je rekao za The Sun: “Pomislio sam, samo bih volio da me sada je*eno ubiju".

“To je bio najgori trenutak, način na koji su nas tretirali bio je užasan. U glavi sam si samo rekao: "Jače me udarila moja sestra". Da sam znao kako će nas tretirati prije nego što smo se predalio, ostao bih i postavio snajpersko gnijezdo i samo pokušao nekoliko njih skinuti prije nego što poginem", rekao je.

"Ostali zatvorenici i ja održavali smo raspoloženje smijući se jedni drugima kroz ćelije. Šalili bismo se kako nam se sviđa pečeni odrezak jer smo jeli samo kruh”, dodao je.

John je služio u Ukrajini kao bolničar u 2. bataljunu pukovnije Azov. Predao se i zarobljen u svibnju nakon što je njegovoj jedinici ponestalo streljiva dok je bio u željezari Azovstal u opkoljenoj luci Mariupol u istočnoj Ukrajini.

'Kad sam ugledao njega...'

Aidena i Shauna, koji su također zarobljeni u Mariupolju, ruski opunomoćeni sud u Donjecku osudio je na smrt. John je ubačen u autobus i držan u njemu tri dana hraneći se keksima i prljavom vodom dok mu je pripreman zatvor. Ali u utorak je zatvorenicima rečeno da skupe svoje stvari. Pušteni su u ruskoj zračnoj luci gdje su ih dočekali Saudijci koji su ih ispratili do aviona za Rijad, zajedno s još pet stranaca, grupom tjelohranitelja i tročlanom posadom.

John je otkrio nadrealni trenutak kada je ugledao Romana Abramoviča, koji je svakom od muškaraca dao iPhone 13 kako bi mogli nazvati svoje obitelji i obavijestiti ih da idu kući. “Nisam ni primijetio, ali Shaun je rekao da sliči njemu”, rekao je za The Sun.

Prišao mu je u avionu i pitao ga odakle je, a Roman je rekao iz Londona. Tada je Shaun rekao: "Vi stvarno izgledate kao Roman Abramovič", a on je odgovorio: "To je zato što sam ja on, gospodine". Nije mogao vjerovati.

"Šalio sam se da je Shaun navijač West Hama i svi smo se smijali", dodao je.

