Dunja (2) prevezena u bolnicu: Volonter opisao trenutak kad ju je pas pronašao

Dvogodišnja Dunja Marković, koja je jutros pronađena nakon što je nestala u okolini Uba, prebačena je na Kliniku za dječje bolesti u Tiršovoj na dodatne pretrage. Kako doznaje SD.rs, liječnici žele obaviti sve potrebne preglede kako bi utvrdili njezino zdravstveno stanje nakon što je noć provela vani.

Podsjetimo, Dunja je nestala jučer dok se igrala ispred obiteljske kuće, a jutros je pronađena uz rub ceste, oko 500 metara od kuće. Njezin nestanak digao je na noge i mještane i policiju koja je cijelu noć pretraživala teren. Još uvijek nije poznato kako je djevojčica završila tamo gdje je pronađena, a misterij oko njezinog nestanka izazvao je mnoga nagađanja među susjedima koji smatraju da dijete nije moglo samostalno prijeći toliku udaljenost. Za sada nema službenih informacija iz policije, a očevid je u tijeku.

U potragu se odmah uključio veliki broj pripadnika policije, Gorske službe spašavanja Srbije, kao i građani koji su htjeli pomoći obitelji nestale djevojčice.

Pripadnik Gorske službe spašavanja (GSS) Dejan Ševković s kolegom Bogdanom i psom tragačem Malom prvi je stigao do djeteta koje je pronađeno u kanalu. Za Novu.rs opisao je taj emotivan trenutak.

Dejan je rekao kako je ekipa radila cijelu noć, a pas je odradio važan dio posla. Stožer je napravio dobar plan pa je vodič s psom poslan na pravo mjesto.

"To je veliki i timski rad, bez toga nema rezultata", rekao je. Svi su iscrpljeni, ali i presretni.

"Mi smo volonteri, ovo je naša nagrada. Ne radimo za novac. Radimo dugi niz godina, usavršavamo se po svim svjetskim standardima i najboljim metodama. To je kruna našeg rada i naš cilj. Do sada su nas mnogi pitali kako radimo bez novca, a evo danas kakav nas je osjećaj obuzeo, to se novcem ne može platiti. Cijela ekipa koja je tu ne bi mijenjala ovaj osjećaj za novac", istaknuo je Dejan. Dunju je pronašao pas i počeo lajati.

"Nismo smjeli dopustiti da dijete bude šokirano i uplašeno zbog laveža. Vidjeli smo dijete, dijete je prvih nekoliko sekundi bilo nepomično. Tada nas je uhvatio veliki strah, nismo znali je li uopće živa. A onda nas je preplavio osjećaj sreće, krenula je, bilo je olakšanje. Odmah smo razgovarali, skinuli jakne i zamotali je, vidjeli smo da je iscrpljena i pothlađena. Kad smo je smotali, odmah smo krenuli prema službenom vozilu. Zvali smo zdravstvenu službu, kako bi dijete što prije ušlo u toplu sobu, kako bi je što prije ugrijali. Pokušajmo joj vratiti temperaturu", opisuje potresne trenutke. Objasnio je da je trenutak pronalaska djevojčice za njega bio posebno emotivan, jer je i sam otac.

"Nezamisliv je osjećaj kada tražite malo dijete i znate da je samo cijelu noć, u šumi i na hladnoći, to je strašno. Svatko tko ima dijete razumio je osjećaje koji su nas obuzeli. Pas Mala ima dvije godine, obuka traje od kad je bila štene. Tu nema stajanja, ona mora biti vojnik, ona je pas koji puno radi. Ne dopušta nikakve ekološke probleme kada dođe na teren, kako bi ono što je naučio na treninzima dalo rezultate, u realnim okolnostima", rekao je na Dejan.

