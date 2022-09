Najava Vladimira Putina o mobilizaciji pokazuje da je ruskog predsjednika "nadmudrio" Kijev, rekla je britanska premijerka Liz Truss u ekskluzivnom intervjuu za CNN. Dodala je i da je Putin naredio hitnu vojnu eskalaciju "jer ne pobjeđuje".

"Napravio je stratešku pogrešku izvršivši invaziju na Ukrajinu", rekla je Truss u svom prvom intervjuu američkoj televiziji. "Mislim da su ga Ukrajinci nadmudrili. Vidjeli smo da Ukrajinci nastavljaju uzvraćati otpor ruskoj ofenzivi. I mislim da nije predvidio snagu reakcije slobodnog svijeta", dodala je britanska premijerka.

'Važno je ne slušati Putinovo zveckanje oružjem'

Na pitanje kako bi zapadni čelnici trebali odgovoriti ako Putin pojača vojnu aktivnost u Ukrajini, Truss je rekla da "ne bi trebali slušati njegovo zveckanje oružjem i njegove lažne prijetnje". "Umjesto toga, ono što trebamo učiniti je nastaviti uvoditi sankcije Rusiji i nastaviti podržavati Ukrajince", kazala je.

Ranije ovog tjedna ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da će zemlja pozvati 300.000 rezervista, nakon sve uspješnije ofenzive iz Kijeva koja je izazvala bijes u Rusiji. Zamah rata nedavno se okrenuo u korist Ukrajine, u obratu koji američki dužnosnici uglavnom vide kao dokaz da su oružje i obavještajni podaci koje je Zapad dostavio Kijevu posljednjih mjeseci bili učinkoviti.

U govoru u kojem je najavio mobilizaciju, Putin je rekao da će upotrijebiti "sva sredstva koja su na raspolaganju", čak i povećanje spektra nuklearnog oružja, kako bi održao "teritorijalni integritet" Rusije.

'Nastavljamo podržavati Ukrajince do kraja'

“Ako se Putinu dopusti da uspije, to ne bi samo poslalo strašnu poruku u Europi i, naravno, velike prijetnje samom ukrajinskom stanovništvu, već bi također poslalo poruku drugim autoritarnim režimima diljem svijeta da je to na neki način prihvatljivo", rekla je Truss.

"Zbog toga je toliko važno da i dalje budemo odlučni, da ne slušamo zveckanje oružjem koje čujemo od Putina i da nastavimo podržavati Ukrajince do kraja. I to je ono u čemu sam odlučna. Znam da je predsjednik Biden apsolutno predan sa stajališta SAD-a. Blisko smo surađivali s našim američkim saveznicima, s G7, i nastavit ćemo to činiti dok Ukrajina ne prevlada", kazala je.

"Činjenica je da slobodni svijet nije učinio dovoljno da se rano suprotstavi ruskoj agresiji. I Putin se ohrabrio započeti ovaj užasni rat. I ne možemo vidjeti da se takva situacija događa u drugim dijelovima svijeta", poručila je Truss.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.