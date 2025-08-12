Ukrajinci poslali elitnu postrojbu u pomoć: Rusi napadaju 'vrata Donjecka'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je čelnicima Europe na, kako kaže, jasnoj podršci ukrajinskoj neovisnosti, teritorijalnom integritetu i aktivnom pristupu diplomaciji koji može pomoći da rat završi dostojanstvenim mirom.

"Podržavamo odlučnost predsjednika Trumpa i zajedno moramo oblikovati stavove koji neće dopustiti Rusiji da još jednom prevari svijet. Vidimo da se ruska vojska ne priprema za završetak rata – naprotiv, njihovi potezi pokazuju da planiraju nove ofenzive. U takvim okolnostima važno je da jedinstvo svijeta ne bude ugroženo", napisao je Zelenski na X.

Zelenski ističe kako se sigurnosna pitanja Ukrajine i Europe rješavaju zajednički, te da svaka odluka mora pridonijeti zajedničkim obrambenim sposobnostima.

"Ako Rusija odbija zaustaviti ubijanja, mora biti odgovorna. Dok god nastavljaju rat i okupaciju, svi zajedno moramo zadržati pritisak – pritisak snage, sankcija i diplomacije. Zahvaljujem svima koji pomažu. Mir kroz snagu", zaključio je ukrajinski predsjednik.

Ukrajinci poslali Azovske skupine u Pokrovsk

Navodno je vojnik podigao rusku zastavu nakon što je zauzeo ukrajinsko naselje u Donjeckoj regiji, tvrdi moskovsko ministarstvo obrane. Objavljene su snimke iz, kako kažu, grada Jablonovke, sjeveroistočno od Pokrovska.

Ukrajina je rasporedila 1. korpus Azovske pomorske skupine u donječki grad Pokrovsk kako bi tamo zaštitla svoje vojnike. U izjavi, Azovska skupina kaže da je raspoređena na ključnu rusku metu "prije nekoliko dana". "Situacija ostaje složena i dinamična.", dodaje se.

To se događa u trenutku je, kako se čini, Rusija sve bliže preuzimanju grada, sa snagama koje se infiltriraju na položaje sjeverno od Pokrovska.

Rusija snažno pritišće još od svoje ljetne ofenzive prošle godine kako bi zauzela ovo prometno čvorište. Veze Pokrovska pomažu u opskrbi ispostava na istoku, uključujući Časiv Jar i Kostjantinivku.

Također, jedini ukrajinski rudnik koji proizvodi koksni ugljen - koji se koristi u čeličnoj industriji zemlje - nalazi se oko 9.6 kilometara zapadno od Pokrovska.

Ruski mediji prozvali su grad "vratima Donjecka" jer bi Moskvi dao temelje za napredovanje prema dva najveća preostala grada pod ukrajinskom kontrolom u Donjecku - Kramatorsku i Slovjansku, piše Sky News.

Zajedničke vojne vježbe u rujnu

Ruska i bjeloruska vojska održat će zajedničke strateške vježbe u Bjelorusiji od 12. do 16. rujna, priopćilo je u utorak bjelorusko ministarstvo obrane.

Svrha je vježbi testirati sposobnosti Rusije i Bjelorusije te "osigurati vojnu sigurnost Savezne države i njihovu spremnost za odbijanje moguće agresije", citiralo je ministarstvo general-bojnika Valerija Revenka.

Savezna država unija je i savez bez granica između dviju bivših sovjetskih republika i susjeda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je ranije ove godine, bez navođenja detalja ili dokaza, da Rusija "nešto priprema" u Bjelorusiji ovog ljeta pod krinkom rutinskih vojnih vježbi.

U intervjuu za časopis Time prošlog tjedna, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je odlučio premjestiti lokaciju zajedničkih vojnih vježbi dalje od zapadnih granica Bjelorusije sa zemljama Europske unije, navodeći sigurnosne zabrinutosti koje su se pojavile u Poljskoj i baltičkim zemljama.

Lukašenko je ideju da će Bjelorusija iskoristiti vježbe za napad na tri baltičke zemlje i Poljsku nazvao "potpunom besmislicom".

General-bojnik Revenko rekao je da se bjelorusko-ruske vježbe "koriste kao izgovor za kontinuiranu militarizaciju" u susjednim zemljama NATO-a, navodeći nadolazeće zajedničke vježbe NATO-a u Poljskoj u kojima sudjeluje najmanje 34. 000 vojnika.

Bjelorusija, najbliži ruski saveznik, zadnjih je nekoliko godina doživjela pogoršanje odnosa sa zapadnim susjedima i Ukrajinom nakon što je Moskva koristila bjeloruski teritorij kao odskočnu dasku za napad na Kijev koji je pokrenula u veljači 2022.

