Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je na svojem X profilu kazao da je razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Andreju i svim građanima Hrvatske čestitao sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Ukrajinci, više nego itko drugi, razumiju važnost suvereniteta, teritorijalnog integriteta i mira", istaknuo je Zelenski u objavi.

I spoke with the Prime Minister of Croatia, @AndrejPlenkovic. Congratulated Andrej and all the people of Croatia on Victory and Homeland Thanksgiving Day, the Day of Croatian Defenders. Ukrainians, more than anyone, understand the importance of sovereignty, territorial integrity,… pic.twitter.com/lal9jiNVgW