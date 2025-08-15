Zaplijenili luksuzne superautomobile, i ljubičasti Lamborghini ostao bez vlasnika

Luksuzni automobili, vrijedni gotovo 7 milijuna funti, mnogi od njih neregistrirani, postali su meta istražitelja u Londonu nakon brojnih izvješća o opasnoj vožnji oko Hyde Parka, Kensingtona i Chelseaja, piše Metro.co.uk.

Dva neregistrirana ljubičasta Lamborghinija zaplienjena su u zajedničkoj akciji Metropolitanske policije i Ureda za motorna osiguravatelja (MIB).

Njihov vlasnik je dovezao "nabrijane" sportske automobile u Veliku Britaniju na ljetni odmor.

Foto: Profimedia

Još jedan vlasnik superautomobila ulovljen je samo dva sata nakon što je stigao u zemlju. Stigao se voziti samo 15 minuta prije nego što je njegov automobil zaplijenjen.

Superautomobili, mnogi od njih neregistrirani, zaplijenjeni su u sklopu operacije ovog vikenda nakon pritužbi stanovnika, tvrtki i turista u "žarištima" u središnjem i zapadnom Londonu, rekao je posebni glavni časnik James Deller iz Metropolitanske policije.

Zaplijenjeno ukupno 72 superautomobila

Mnogi luksuzni automobili bili su osigurani u matičnim zemljama vozača, ali nisu imali odgovarajuća osiguranja na britanskim cestama.

Foto: Profimedia

Ukupno je zaplijenjeno 72 automobila.

Vlasnici superautomobila dobili su nekoliko kazni zbog drugih prekršaja, uključujući vožnju bez vozačke dozvole, korištenje mobitela za volanom, neposjedovanje tehničkog pregleda, ilegalno zatamnjena stakla, nekorištenje sigurnosnog pojasa i upravljanje vozilima u opasnom stanju.

Osim prometnih prekršaja, brojni vlasnici imali su tjeralice zbog djela povezanih s drogom, krađom automobila, imigracijskih prekršaja i korištenja lažnih polica osiguranja poznatih kao "ghost broking".

Automobili su praćeni i uhvaćeni pomoću baze podataka osiguravatelja i kamera za automatsko prepoznavanje registarskih pločica (ANPR).