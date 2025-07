YouTuber iz Meksika napadnut u Bruxellesu: Desničar iskoristio incident za kritiku imigracije

Meksički YouTuber Yanpol gotovo je postao žrtvom pljačke u blizini kolodvora u Bruxellesu dok je snimao video. Naime, nepoznati muškarac mu je pokušao nasilno otrgnuti ogrlicu, ali je odustao kada su se u blizini pojavili prolaznici. Snimka ovog incidenta brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala različite reakcije, osobito u Belgiji.

Minutes after arriving at Brussels main train station, a Mexican streamer is the victim of an attempted robbery (watch his necklace). 88% of Brussels inhabitants are of foreign descent. pic.twitter.com/GIPkwn8ayj