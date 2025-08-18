Voditelj preko 20 godina primao socijalnu pomoć, a zarađivao milijune: 'Ispričavam se...'

Turski televizijski voditelj Adil P. (59) navodno je 22 godine primao socijalnu pomoć u Njemačkoj dok je istovremeno u Turskoj zarađivao stotine tisuća eura, piše Fenix.

Ukupan iznos koji je dobio od njemačke države navodno iznosi 270.000 eura.

Slučaj je završio na Općinskom sudu u Stuttgartu.

Adil P. je u prijavi Zavodu za zapošljavanje naveo kako je zbog depresije nesposoban za rad. Tijekom tog razdoblja primao je najprije Hartz IV, a zatim Bürgergeld (novčanu pomoć).

"Sve što mi se stavlja na teret je istina. Ispričavam se njemačkim vlastima", priznao je voditelj u sudnici, prenosi Bild.

Godišnje zarađivao pola milijuna eura

Unatoč navodnoj depresiji, redovito je vodio reklamne emisije na turskoj televiziji Eurostar, gdje je godišnje ostvarivao i do 500.000 eura prihoda. Prema navodima tužiteljstva, Adil P. je prihod slao u Tursku putem Western Uniona i kamermane plaćao na crno. Račune je krivotvorio, izmišljajući nazive tvrtki i navodeći adresu u Istanbulu.

Iako je Zavod za zapošljavanje oštećen za ukupno 270.000 eura, na sudu ga se teretilo za samo 80.000 eura. Ostatak iznosa ušao je u zastaru.

Čak i tijekom istražnog zatvora, voditelj je pokušavao i dalje primati pomoć, tražeći džeparac od 152 eura mjesečno, a da pritom nije prijavio svoje očito znatno imanje u Turskoj. Istraga o stvarnoj visini njegovog imetka u Turskoj nije dala rezultate.

Njegova kći, koja je od 2019. do 2025. godine na svoj račun u Sparkasse banci od njega primila oko 260.000 eura, oslobođena je optužbi za pomaganje u prijevari. Izjavila je kako nije znala da otac istovremeno prima socijalnu pomoć. Sud joj je povjerovao.

Adil P. je s tužiteljstvom postigao nagodbu: za priznanje krivnje izrečena mu je uvjetna kazna zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji okrivljenik u državi, 72-godišnjak s 15 dijagnoza izašao iz zatvora: Pred mikrofonima je samo šutio