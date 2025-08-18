AUTOMOBIL POTPUNO SMRSKAN /

Užas kod Mostara! Djevojka (16) poginula u teškoj nesreći, prizori s mjesta nesreće su stravični

Foto: Screenshot Pvp Mostar - Vatrogasci

Djevojka je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta

18.8.2025.
11:29
danas.hr
Screenshot Pvp Mostar - Vatrogasci
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Hodbina kod Mostara poginula je djevojka (16). Nesreća se dogodila u nedjelju oko 19.55 sati na magistrali, prenosi Hercegovina.info.

Vozač (24) automobila izgubio je kontrolu te udario u stablo, a auto je uništen.

Djevojka je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta.

Istraga o uzrocima i okolnostima nesreće je u tijeku. Vozač i suvozačica su iz Zenice.

Bosna I HercegovinaPrometna NesrećaMostar
