Užas kod Mostara! Djevojka (16) poginula u teškoj nesreći, prizori s mjesta nesreće su stravični

OBOREN REKORD? /
Putnici bili zarobljeni 29 sati u avionu. Pojavila se snimka s leta iz pakla: 'Stiglo je crno upozorenje...'
Djevojka je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Hodbina kod Mostara poginula je djevojka (16). Nesreća se dogodila u nedjelju oko 19.55 sati na magistrali, prenosi Hercegovina.info.
Vozač (24) automobila izgubio je kontrolu te udario u stablo, a auto je uništen.
Djevojka je od zadobivenih ozljeda preminula na licu mjesta.
Istraga o uzrocima i okolnostima nesreće je u tijeku. Vozač i suvozačica su iz Zenice.
POGLEDAJTE VIDEO: Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju