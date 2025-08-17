Uragan Erin prijeti američkoj obali: U samo 24 sata snaga vjetra se udvostručila

Uragan Erin iznenada je ojačao dok se kretao iznad sjeveroistočnog Kariba donoseći visoke valove, obilnu kišu i snažne vjetrove otocima koji su se nalazili južno od njegove putanje. Postao je rijedak uragan 5. kategorije, s trajnim vjetrovima od oko 257 km/h u subotu prijepodne. Erin je u petak ujutro bio tropska oluja s vjetrovima od 113 km/h, navodi američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

Hurricane #Erin’s stunning rapid intensification from a tropical storm to a category 4 major hurricane in less than 20 hours 👀 pic.twitter.com/YvfiAfOLyh — Zoom Earth (@zoom_earth) August 16, 2025

Tijekom vikenda se očekuju oscilacije u snazi, ali prema prognozama do sredine sljedećeg tjedna Erin bi se mogao udvostručiti ili utrostručiti po veličini, a to bi uzrokovalo teške uvjete na zapadnom Atlantiku.Uragan prolazi sjeverno od Zavjetrinskih otoka, Djevičanskih otoka i Portorika, a iako je mala vjerojatnost da će izravno pogoditi otoke, izdana su upozorenja na tropske uvjete.

Prema prognozi Erin bi idućeg tjedna treba skrenuti prema sjeveru i nastaviti preko zapadnog Atlantika, dalje od SAD-a i Bermuda. No, i najmanje odstupanje u smjeru moglo bi promijeniti situaciju. Čak i bez izravnog udara, očekuju se jaki valovi i opasne morske struje uz istočnu obalu SAD-a, Bahame i atlantsku Kanadu.

Obalna straža zatvorila luke

Iz NHC-a upozoravaju će uragan idućeg tjedna stvarati opasne valove i jake struje na plažama Bahama, većeg dijela istočne obale SAD-a i kanadske obale Atlantika.

Category 5 Hurricane #Erin Key Messages for the 5pm advisory on 8/16: A Tropical Storm Watch has been issued for the Turks and Caicos Islands. Erin is expected to grow in size. Life-threatening surf and rip currents are expected along U.S. east coast beaches beginning Monday… pic.twitter.com/5F2aJZ6gpt — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2025

Rapidno jačanje uragana definira se kao porast brzine vjetra od najmanje 56 km/h u roku od 24 sata. Prošle godine devet tropskih sustava na Atlantiku naglo je ojačalo, uključujući uragane Helene i Milton. Stručnjaci upozoravaju da je ovakvo eksplozivno jačanje sve češće zbog klimatskih promjena i zagrijavanja oceana.

Američka obalna straža već je zatvorila luke St. Thomasa i St. Johna na Djevičanskim otocima te šest luka u Portoriku za sav ulaz brodova, osim ako nije izričito odobren. Na otocima se očekuju jaki pljuskovi i naleti vjetra, a lokalno može pasti od 5 do 10 centimetara kiše, na pojedinim mjestima i do 15 centimetara, što bi moglo uzrokovati bujične poplave i odrone.

Prvi veliki uragan atlantske sezone

Erin je prvi veliki uragan atlantske sezone. Prvi uragan u sezoni se obično formira oko 11. kolovoza, pa je Erin stigao nešto kasnije, posebice u usporedbi s prošlom godinom kada su do 15. kolovoza već bila tri uragana - Beryl, Debby i Ernesto.

Meteorolozi očekuju da će kolovoz i rujan donijeti još tropskih sustava, jer je upravo razdoblje od sredine kolovoza do sredine listopada tradicionalno najaktivnije. Ove godine prognoze ukazuju na iznadprosječnu aktivnost.

