Uragan Erin prijeti američkoj obali: U samo 24 sata snaga vjetra se udvostručila
Prema prognozama do sredine sljedećeg tjedna uragan Erin bi se mogao udvostručiti ili utrostručiti po veličini
Uragan Erin iznenada je ojačao dok se kretao iznad sjeveroistočnog Kariba donoseći visoke valove, obilnu kišu i snažne vjetrove otocima koji su se nalazili južno od njegove putanje. Postao je rijedak uragan 5. kategorije, s trajnim vjetrovima od oko 257 km/h u subotu prijepodne. Erin je u petak ujutro bio tropska oluja s vjetrovima od 113 km/h, navodi američki Nacionalni centar za uragane (NHC).
Tijekom vikenda se očekuju oscilacije u snazi, ali prema prognozama do sredine sljedećeg tjedna Erin bi se mogao udvostručiti ili utrostručiti po veličini, a to bi uzrokovalo teške uvjete na zapadnom Atlantiku.Uragan prolazi sjeverno od Zavjetrinskih otoka, Djevičanskih otoka i Portorika, a iako je mala vjerojatnost da će izravno pogoditi otoke, izdana su upozorenja na tropske uvjete.
Prema prognozi Erin bi idućeg tjedna treba skrenuti prema sjeveru i nastaviti preko zapadnog Atlantika, dalje od SAD-a i Bermuda. No, i najmanje odstupanje u smjeru moglo bi promijeniti situaciju. Čak i bez izravnog udara, očekuju se jaki valovi i opasne morske struje uz istočnu obalu SAD-a, Bahame i atlantsku Kanadu.
Obalna straža zatvorila luke
Iz NHC-a upozoravaju će uragan idućeg tjedna stvarati opasne valove i jake struje na plažama Bahama, većeg dijela istočne obale SAD-a i kanadske obale Atlantika.
Rapidno jačanje uragana definira se kao porast brzine vjetra od najmanje 56 km/h u roku od 24 sata. Prošle godine devet tropskih sustava na Atlantiku naglo je ojačalo, uključujući uragane Helene i Milton. Stručnjaci upozoravaju da je ovakvo eksplozivno jačanje sve češće zbog klimatskih promjena i zagrijavanja oceana.
Američka obalna straža već je zatvorila luke St. Thomasa i St. Johna na Djevičanskim otocima te šest luka u Portoriku za sav ulaz brodova, osim ako nije izričito odobren. Na otocima se očekuju jaki pljuskovi i naleti vjetra, a lokalno može pasti od 5 do 10 centimetara kiše, na pojedinim mjestima i do 15 centimetara, što bi moglo uzrokovati bujične poplave i odrone.
Prvi veliki uragan atlantske sezone
Erin je prvi veliki uragan atlantske sezone. Prvi uragan u sezoni se obično formira oko 11. kolovoza, pa je Erin stigao nešto kasnije, posebice u usporedbi s prošlom godinom kada su do 15. kolovoza već bila tri uragana - Beryl, Debby i Ernesto.
Meteorolozi očekuju da će kolovoz i rujan donijeti još tropskih sustava, jer je upravo razdoblje od sredine kolovoza do sredine listopada tradicionalno najaktivnije. Ove godine prognoze ukazuju na iznadprosječnu aktivnost.
POGLEDAJTE VIDEO: Toplinski val ne popušta, Riječani spas tražili na plaži: 'Hlad, sunce, i iće i piće, svega ima'