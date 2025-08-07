Trumpove povijesne carine stupile na snagu, ovo je sve što trebate znati

Carine vlade američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz iz nekoliko desetaka zemalja, visoke od 10 do 50 posto, u četvrtak su stupile na snagu i stavile na ispit strategiju republikanca za smanjivanje trgovinskog deficita.

Američka carinska i granična služba (CBP) počela je prikupljati više carine u 12:01 po istočnoameričkom vremenu, nakon tjedana neizvjesnosti o konačnom postotku Trumpovih mjera i ubrzanim pregovorima s državama diljem svijeta koje su ih željele sniziti. Proizvodi ukrcani na američke brodove te oni koji su bili u tranzitu prije ponoći mogu do 5. listopada i dalje ući u SAD bez novih mjera, objavio je CBP ranije ovaj tjedan.

Visina carina

Povijesna nova trgovinska politika uslijedila je nakon mjeseci lažnih najava o početku Trumpovog takozvanog "recipročnog" ugođenja carina i raznih bilateralnih trgovinskih pregovora, od kojih je nekolicina iznjedrila sporazume koji su spriječili veće carine. U svojoj analizi, CNN objašnjava da je prije današnjeg dana, roba gotovo svake zemlje bila podložna minimalnoj carini od 10 posto. Sada se stope razlikuju od zemlje do zemlje.

Najviše stope nametnute su na robu iz Brazila (50 posto), Laosa (40 posto), Mjanmara (40 posto), Švicarske (39 posto), Iraka (35 posto) i Srbije (35 posto).

U većini slučajeva, nije riječ o pravim trgovinskim sporazumima per se, već grubim skicama sporazuma čija bi finalizacija mogla potrajati mjesecima ili godinama. U proteklih pet mjeseci, Trump je najavio osam trgovinskih sporazuma, a formalizirao samo dva - s Ujedinjenim Kraljevstvom i Kinom.

Većina sporazuma koje je Trump najavio uključuje trgovinske partnere koji se obvezuju na kupnju više američkih proizvoda, poput nafte, automobila, Boeingovih zrakoplova, obrambene opreme i poljoprivrednih proizvoda, ali i na stotine milijardi dolara vrijedna ulaganja u američka poduzeća.

Ipak, neke su robe izuzete od novih carina. Jedna od iznimaka su pametni telefoni koji ne podliježu novim stopama. Također postoji djelomično izuzeće za određenu robu proizvedenu u inozemstvu kod koje najmanje 20% njihove vrijednosti dolazi od američkih materijala i rada.

Što s EU?

Trump je uoči stupanja na snagu govorio o "milijardama dolara” koji će se uliti u SAD, većinom iz zemalja za koje tvrdi da su iskorištavale SAD.

"JEDINO ŠTO MOŽE ZAUSTAVITI VELIČINU AMERIKE JE SUD RADIKALNE LJEVICE KOJI ŽELI DA NAŠA ZEMLJA NE USPIJE”, napisao je na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

Osam velikih trgovinskih partnera na koje otpada 40 posto američke trgovine postigli su okvirne sporazume s Washingtonom, što uključuje Europsku uniju, Japan i Južnu Koreju. Oni su osigurali temeljnu stopu od 15 posto. Velika Britanija je dogovorila 10 posto, a Vijetnam, Indonezija i Filipini između 19 i 20 posto.

