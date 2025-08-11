Trump poslao na ulice Nacionalnu gardu: 'Bande i kriminalci preuzeli su grad'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je objavio da stavlja policijsku upravu Washingtona pod saveznu kontrolu i naredio je Nacionalnoj gardi da se rasporedi u glavnom gradu kako bi se borila protiv "vala bezakonja".

"Raspoređujem Nacionalnu gardu kako bih pomogao u ponovnom uspostavljanju zakona, reda i javne sigurnosti u Washingtonu", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, okružen dužnosnicima administracije, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha i državnu odvjetnicu Pam Bondi. "Naš glavni grad preuzele su nasilne bande i krvožedni kriminalci".

Cilj proširenje ovlasti?

Trumpova objava njegov je najnoviji pokušaj da cilja na demokratske gradove preuzimajući u njima ulogu izvršne vlasti u tradicionalno lokalnim pitanjima.

Odbacio je kritike da stvara krizu kako bi opravdao širenje predsjedničkih ovlasti.

Stotine časnika i agenata iz više od desetak saveznih agencija, uključujući FBI, ICE, DEA i ATF, već su se raširile po gradu posljednjih dana.

Gradonačelnica ga opovrgava

Demokratska gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser odbacila je Trumpove tvrdnje, rekavši da grad "ne doživljava porast kriminala" i ističe da je nasilni kriminal prošle godine dosegao najnižu razinu u više od tri desetljeća.

Nasilni kriminal pao je za 26 posto u prvih sedam mjeseci 2025. nakon pada od 35 posto u 2024., a ukupni kriminal pao je za 7 posto, prema gradskoj policijskoj upravi.

No, oružano nasilje i dalje je problem.

U 2023. Washington je imao treću najveću stopu ubojstava vatrenim oružjem među američkim gradovima s populacijom većom od 500.000 stanovnika, prema skupini koja zagovara kontrolu oružja Everytown for Gun Safety.

Raspoređivanje Nacionalne garde taktika je koju je republikanski predsjednik koristio u Los Angelesu, gdje je u lipnju poslao 5000 vojnika kao odgovor na prosvjede zbog imigracijskih racija njegove administracije. Državni i lokalni dužnosnici prigovorili su Trumpovoj odluci kao nepotrebnoj i zapaljivoj.

Tijekom svog prvog mandata Trump je 2020. poslao Nacionalnu gardu u Washington kako bi pomogao u gušenju uglavnom mirnih demonstracija tijekom nacionalnih prosvjeda zbog policijske brutalnosti nakon ubojstva Georgea Floyda.

