Trump: 'Uskoro ću se sastati s Putinom, bit će neke razmjene teritorija. A lokacija će razveseliti mnoge'

Donald Trump najavio je da će se vrlo uskoronsastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da su blizu dogovora o Ukrajini, piše sky news

"Vrlo uskoro ću se sastati s predsjednikom Putinom", rekao je Trump, dodajući kako bi sastanak bio održan i ranije da nije riječ o sigurnosnim pripremama koje treba provesti.

"On bi želio da se sastanemo što prije, i ja se s tim slažem, ali to ćemo vrlo brzo službeno objaviti", kazao je Trump.

Na pitanje o mogućoj lokaciji susreta, Trump nije želio otkriti detalje, ali je naglasio da će to razveseliti mnogo ljudi.

Govoreći u Bijeloj kući, rekao je: "Gledate na teritorij za koji se bori već tri i pol godine. Mnogo Rusa je poginulo. Mnogo Ukrajinaca je poginulo.

"Dakle, gledamo na to, ali zapravo želimo nešto vratiti, a nešto i zamijeniti. Zapravo je komplicirano. Ništa nije lako. Vrlo je komplicirano. Ali nešto ćemo vratiti. Nešto ćemo zamijeniti. Bit će neke razmjene teritorija na dobrobit obje strane", kazao je Trump

Trump je dodao da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "morati pripremiti za potpisivanje nečega".

