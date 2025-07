Trudnica izgorjela u stravičnom požaru na trajektu, snimke su uznemirujuće: 'Upomoć!'

Najmanje petero ljudi, među njima i trudnica, poginulo je u nedjelju u požaru na trajektu KM Barcelona VA uz obalu Indonezije, javlja The Sun.

Buktinja je izbila oko 13.30 sati po lokalnom vremenu, a putnici su počeli paničariti čim su vidjeli kako s donjih paluba počinje izbijati gusti, crni dim. Obukli su prsluke za spašavanje i skakali s gorućeg broda dok je vatra gutala sve pred sobom.

Šire se potresne snimke na kojima se vidi kako ljudi skaču u more. Abdul Rahmad Agu, jedan od putnika, u stvarnom vremenu snimao je trenutke užasa i prenosio ih uživo na Facebooku.

"Upomoć, KM Barcelona gori. Još uvijek ima mnogo ljudi na bordu. Gorimo na moru, trebamo brzu pomoć", molio je Agu paničnim glasom dok je držao malenu djevojčicu.

