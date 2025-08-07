Trend ekstremnih uvjeta: Znanstvenici objavili šokantan podatak za srpanj

Prošli mjesec bio je treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je i rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija, rekli su znanstvenici u četvrtak.

Prošli mjesec nastavio se trend ekstremnih klimatskih uvjeta koje znanstvenici pripisuju globalnom zagrijavanju uzrokovanom ljudskim djelovanjem, iako je došlo do pauze u obaranju rekordnih temperatura za planet.

Prema EU-ovoj Službi za klimatske promjene Copernicus (C3S), prosječna globalna temperatura zraka na površini bila je 0,45 stupnjeva Celzija iznad prosjeka za taj mjesec iz razdoblja od 1991. do 2020.

"Dvije godine nakon najtoplijeg srpnja u povijesti mjerenja, nedavni niz globalnih temperaturnih rekorda je završen - za sada", rekao je Carlo Buontempo, direktor C3S-a.

"Ali to ne znači da su klimatske promjene prestale. Nastavili smo svjedočiti učincima zagrijavanja svijeta u događajima poput ekstremnih vrućina i katastrofalnih poplava u srpnju."

Premašen prag iz Pariškog sporazuma

Iako nije bilo tako vruće kao u rekordnom srpnju 2023. i drugom najtoplijem srpnju 2024., prosječna temperatura Zemljine površine prošli mjesec i dalje je bila 1,25 stupnja Celzija iznad predindustrijskog razdoblja od 1850.-1900.

Štoviše, 12-mjesečno razdoblje od kolovoza 2024. do srpnja 2025. bilo je 1,53 stupnja Celzije toplije od predindustrijskih razina, premašujući prag od 1,5 stupnja koji je postavljen kao maksimum u Pariškom sporazumu kojim se nastojalo obuzdati globalno zagrijavanje, a stupio je na snagu 2016. godine.

Glavni uzrok klimatskih promjena je oslobađanje stakleničkih plinova iz izgaranja fosilnih goriva.

Prošla godina bila je najtoplija godina ikad zabilježena na svijetu.

