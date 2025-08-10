Tko toči najskuplje, a tko najjeftinije gorivo u EU? Uštede su značajne

Prema podacima Europske komisije, benzin je najjeftiniji u Poljskoj (1,38 eura), a najskuplji u Danskoj (1,98 eura). Kod dizela, najpovoljnije je u Češkoj (1,39 eura), a najskuplje u Švicarskoj (1,92 eura). Razlike u cijeni dosežu i do 60 centi po litri za benzin te do 53 centa za dizel, piše Fenix Magazin.

Cijene benzina u ostalim zemljama

Češka 1,41, Švedska 1,43, Slovenija 1,44, Hrvatska 1,47, Luksemburg i Mađarska 1,48, Španjolska 1,49, Slovačka 1,51, Austrija 1,53, Belgija 1,54, Njemačka* 1,67, Francuska 1,69, Portugal 1,70, Italija 1,71, Grčka 1,75, Švicarska 1,84.

Cijene dizela u ostalim zemljama

Španjolska 1,43, Luksemburg 1,44, Slovačka 1,48, Hrvatska i Slovenija 1,49, Švedska 1,51, Mađarska 1,52, Austrija i Grčka 1,56, Portugal 1,59, Njemačka 1,61, Francuska 1,62, Italija 1,65, Belgija 1,68, Nizozemska 1,71, Danska 1,76.

Treba uzeti u obzir da baze podataka o cijenama u različitim državama razlikuju te da u nekim slučajevima postoji vremenski odmak u prijavljivanju. Stoga se navedeni iznosi trebaju shvatiti okvirno.

Osim toga, i u inozemstvu postoje velika regionalna odstupanja, baš kao i u Njemačkoj, gorivo na autocestama često je znatno skuplje nego na postajama smještenima neposredno nakon izlaza.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijene goriva puštene s lanca! Hoće li na pumpama zavladati kaos?