Kraj jeftinog goriva? Stručnjak Davor Štern otkriva čeka li vozače šok i divljanje cijena

Vlada više neće određivati cijenu goriva, odnosno neće produžiti uredbu o ograničenju maloprodajne cijena goriva. To znači da će naftne kompanije nakon gotovo četiri godine moći same poskupljivati bez limita.

Što to znači za građane i što možemo očekivati uskoro na benzinskim postajama, u studiju RTL-a Danas govorio je naftni stručnjak Davor Štern.

Što za vozače znači da Vlada više neće ograničavati cijene goriva?

To je logična odluka, već dulje vrijeme sam je očekivao jer nije bilo opravdanja za tako dugu kontrolu cijena. U tržišnoj smo ekonomiji, tržišni mehanizmi djeluju, a cijena nafte, odnosno sirovine od koje se rade derivati, već je dugo vremena ne baš u stagnaciji, ali u čudnom prostoru gdje se očekivalo da će porasti na neviđene visine zbog geopolitičke situacije. Ali ona cijelo vrijeme pliva između 65 i 70 dolara, danas ponovno pojeftinjuje. I danas se pokazalo da je vrlo mala razlika između cijene nafte na američkom tržištu i Brenta u Europi, to je oko 1,5 do 2 dolara, i to uvijek znači da su cijene stabilne.

Što očekujete na tržištu – kaos, divljanje cijena, s obzirom na to da dolaze turisti i potražnja će biti veća pa su svi željni zarade?

Potražnja je već velika, možda će malo rasti, ali nema pravog opravdanja za veliko ili značajno povećanje. Mislim da će to ići postepeno. Bilo bi nelogično da se i turisti subvencioniraju niskim cijenama goriva koje su u Hrvatskoj niže nego u drugim zemljama okruženja.

Što savjetovati građanima – da izbjegavaju autoceste?

Ne mora to biti. Dostava goriva na autoceste nešto je skuplja jer kamion s gorivom mora doći do autoputa, do benzinske postaje. Ali svugdje u svijetu je cijena na autocestama viša, a benzinske postaje na autocestama pružaju puno više od samog goriva, i mislim da će se vozači i dalje tamo snabdijevati.

Vladina uredba bila je na snazi od 2021. Hoće li se ponovno vratiti kad turisti odu iz Hrvatske i kad sezona završi?

Ne vjerujem, osim ako ne dođe do nekog značajnog povećanja ili stvaranja kartelizacije – imamo jako malo igrača na tržištu koji se mogu lako dogovoriti. Ali ne vjerujem jer su korektni i pošteni. Ne vidim razloga da cijene porastu ako ne dođe do nekih nepredvidivih situacija. Sada se najavljuje da bi se Rusiju, u okviru sankcija, moglo prisiliti da prodaje gorivo po nižim cijenama – to može ili dovesti do manjka nafte za europsko tržište pa će cijene ići gore, ili će nafta nekim čudnim putovima dolaziti do Europe. Teško je predvidjeti.

Kako Hrvatska stoji u odnosu na okruženje – jesmo li skuplji i hoće li se šokirati cijenom?

Cijenama se sigurno neće šokirati, prije će se šokirati cijenama hrane u restoranima i apartmanima. Ali gorivo je na razini drugih zemalja, kod nas je još uvijek jeftinije nego u EU-u.

Koja je psihološka granica cijene?

Nema je. Uvijek sam bio protiv toga jer je psihološka granica stvar pojedinca, i svaki čovjek za sebe određuje koja je to granica.