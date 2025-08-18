Što Vučić kaže na ovo? Zvjerska snimka s beogradskih ulica. Tuku ga, vuku, vežu mu ruke: 'A bez svijesti je'

Veliku buru izazvala je na društvenim mrežama snimka iz Srbije na kojoj policajci u civilu vuku mladića koji je gotovo bez svijesti i udaraju ga tijekom velikih protuvladinih prosvjeda.

Snimka je navodno nastala u petak na križanju Resavske i Nemanjine ulice u Beogradu. Na kraju videa, snimljenog po mraku, vidi se kako jedan od policajaca udara mladića palicom po leđima, a zatim mu vežu ruke dok on leži na tlu i ne pruža nikakav otpor.

Sve se dogodilo nedaleko od policajaca opremljenih za razbijanje demonstracija. Portal Nova.rs piše da je vjerojatno riječ o pripadnicima Jedinice za osiguranje pojedinih osoba i objekata (JZO).

Predvodi je zapovjednik Marko Kričak, koji je i sam proteklih dana snimljen kako s teleskopskom palicom u ruci trči za građanima. Mnogi tvrde da ih je maltretirao, a jedna je studentica za medije izjavila da ju je udarao i prijetio silovanjem. Njegova zamjenica Tanja Drobnjak u srpnju je snimljena kako studenticu čupa za kosu ispred Pravnog fakulteta.

Prosvjedi eskalirali

Pripadnici JZO-a su od početka studentskih prosvjeda u Srbiji na ulicama i, prema pisanju tamošnjih medija, tuku i privode studente.

Protuvladini prosvjedi već danima bijesne u gradovima diljem Srbije. Za razliku od proteklih dana kada je u sukobimo ozlijeđeno više od stotinu ljudi, sinoćnji su protekli mirno.

Višemjesečni prosvjedi koje su predvodili studenti do sad su uglavnom bili mirni, a eskalirali su u srijedu navečer u sukobu prosvjednika i policije. Demolirane su i prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u nekoliko gradova.

Sve je krenulo od pogibije 16 građana u padu nadstrešnice novosadskog željezničkog kolodvora, koja je obnovljena, a za to još nitko nije odgovarao. Građani za tragediju krive korumpiranu vlast i traže vladavinu prava, institucije bez političkih utjecaja, kao i raspisivanje prijevremenih izbora.

Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je uz moto "Srbija se umiriti ne može", a najmasovniji organiziran je u subotu u Valjevu, potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je u tom gradu pretučeno nekoliko prosvjednika.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je "blokadere", odnosno prosvjednike za pokušaj državnog udara.

