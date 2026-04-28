Razotkriven veliki problem u Americi, brojke su jezive: Većinom su krivi vukovi samotnjaci

Napad na gala večeri Udruženja dopisnika iz Bijele kuće nije izoliran slučaj - u Sjedinjenim Državama sve je veći broj ekstremističkih i političkih napada, a većinu ih počine "vukovi samotnjaci", podaci su američkih službi i tamošnjih studija.

Naoružani napadač Cole Tomas Allen uhićen je nakon pucnjave u hotelu Hilton tijekom tradicionalne večeri dopisnika iz Bijele kuće kojoj su nazočili predsjednik Donald Trump, potpredsjednik JD Vance i dobar dio vlade.

Pucnjava je najnovije poglavlje političkog nasilja u Americi, za koje podaci pokazuju da je u porastu. U 2023. godini, američka kapitolska policija istražila je preko 8000 prijetnji, što je povećanje od 50 % u odnosu na 2018. godinu.

Kirkova likvidacija ogolila podjele

Ubojstvo Charlieja Kirka u Utahu prošle godine dodatno je ogolilo ogorčene političke podjele u Americi. Konzervativni komentator ustrijeljen je dok je govorio na skupu, u činu nasilja koji je snimljen i proširen internetom.

Nekoliko mjeseci ranije demokratska zastupnica države Minnesota Melissa Hortman i njezin suprug Mark ubijeni su iz vatrenog oružja, dok je suprug bivše predsjednice Zastupničkog doma demokratkinje Nancy Pelosi, Paul, napadnut čekićem i hospitaliziran s frakturom lubanje.

Incident u Hiltonu nije bio prvi pokušaj napada na aktualnog američkog predsjednika. Tijekom predizbornog skupa 13. srpnja 2024. napadač Thomas Matthew Crooks otvorio je vatru i ranio Trumpa u uho, pri čemu je jedna osoba ubijena, a dvije teško ozlijeđene. Napadača su tada usmrtili agenti tajne službe.

U odvojenom incidentu 15. rujna iste godine tajna služba uočila je i pucala na naoružanog muškarca Ryana Wesleyja Routha koji je čekao u zasjedi na Trumpovu golfskom terenu, a kasnije je uhićen.

Politički atentati i terorizam u SAD

Širi kontekst pokazuje da u SAD-u ne postoji jedinstvena službena baza sa svim podacima o terorističkim napadima i žrtvama, već se oni prate kroz više izvora.

Pouzdane procjene temelje se na podacima institucija poput FBI-ja, Ministarstva domovinske sigurnosti ili Centra za strateške i međunarodne studije te drugih istraživačkih baza.

Prema tim izvorima, između 2016. i 2025. u politički motiviranim i terorističkim napadima zabilježeno je dvjestotinjak ubojstava. Pritom se dio incidenata vodi kao masovna pucnjava, ali ne nužno i kao terorizam, zbog čega se ukupne brojke razlikuju ovisno o metodologiji.

Ideološki terorizam

Analize pokazuju i da su većinu napada u posljednjem desetljeću počinili pojedinci, takozvani "vukovi samotnjaci" što se podudara s tri napada na Trumpa i ubojstvom Charlieja Kirka.

Kada je riječ o ideološki motiviranom nasilju, podaci upućuju da najveći broj napada ne proizlazi iz islamističkih ideologija kakav je opći dojam javnosti, nego iz desnih ekstremističkih skupina koje američke vlasti smatraju glavnom prijetnjom domaćeg terorizma. Procjene govore da je u takvim napadima poginulo između 120 i 170 osoba, dok se broj žrtava islamističkog terorizma kreće između 70 i 120.

Centar za međunarodne i strateške studije navodi da je u malom porastu i takozvani lijevi terorizam, ali može se smatrati da će on dobiti snažniju "reklamu" nakon napada na Trumpa.

Broj incidenata i istraga povezanih s domaćim terorizmom značajno je porastao posljednjih godina. FBI više je nego udvostručio broj istraga od 2020., dok je broj otvorenih slučajeva porastao s oko 2.000 u 2013. na više od 9.000 u 2021. godini.

