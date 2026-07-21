Trump naredio novo bombardiranje, Iran uzvratio napadima u regiji: Pogođen tanker u Hormuzu

Američke snage bombardirale su Iran nakon što je predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika, dok je Iran u utorak ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu, a u Hormuškom je tjesnacu pogođen tanker.

Razmjena vatre dogodila se i dan nakon što su jemenski hutisti, skupina povezana s Iranom, najavili pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji, potencijalno otvarajući novu frontu u ratu i povećavajući prijetnju globalnoj opskrbi energijom i trgovini izvan Zaljeva.

Eksplozije su se čule oko grada Širaza na jugu Irana. Konarak i Čabahar na južnoj obali te grad Horamabad i naselje kod Abdanana na zapadu također su napadnuti, prema državnim medijima.

Iranski napadi diljem regije

Iran je ponovno pokrenuo napade diljem Zaljeva, gdje su nedavni napadi na postrojenja za desalinizaciju izazvali zabrinutost zbog nestašice vode i naglasili rastuću prijetnju civilnoj infrastrukturi.

Iranska revolucionarna garda izjavila je da je ciljala infrastrukturu u Bahreinu koja pripada američkoj tehnološkoj tvrtki Amazon kao odmazdu za "američki napad" na gradilište planirane iranske nuklearne elektrane Darhovin, kako tvrde. Izjavila je i da je napala američki vojni objekt u Jordanu.

Iranski državni mediji izvijestili su da su iranske snage također ciljale smještajne objekte koje koristi američko vojno osoblje u bahreinskoj zračnoj bazi Šeih Isa. Iranska vojska izjavila je da je u utorak pokrenula napade dronovima na tri američke vojne baze u Kuvajtu.

Britanska agencija za pomorsku sigurnost UKMTO izjavila je u utorak da je tanker u Hormuškom tjesnacu pogođen nepoznatim projektilom, zbog čega je posada morala napustiti plovilo i ukrcati se u čamac za spašavanje.

Iran je izvršio pritisak na hutiste da zatvore tjesnac Bab el-Mandeb, ulaz u Crveno more ako SAD nastavi napadati iransku energetsku infrastrukturu, dovodeći u opasnost dvije najvažnije energetske arterije na svijetu.

Potpuno zatvaranje Bab el-Mandeba moglo bi smanjiti globalnu opskrbu naftom za 7 posto jer većina saudijskog izvoza nafte ne bi imala kuda napustiti regiju, što bi dodatno doprinijelo dosadašnjem smanjenju protoka nafte od 10 posto zbog rata u Zaljevu.

Pritisak za obnovu primirja

Visoki iranski dužnosnik rekao je u ponedjeljak za Reuters da je Teheran od više posrednika primio prijedlog za 10-dnevno primirje u nastojanjima da se spasi privremeni sporazum potpisan prošlog mjeseca. Cilj je tog dokumenta utrti put trajnom sporazumu o okončanju rata koji je započeo 28. veljače američko-izraelskim napadima na Iran.

Izrael se nije pridružio najnovijem krugu napada na Iran. "U ovo se ne želimo miješati, ali spremni smo na svaki scenarij", rekao je u utorak izraelski ministar financija Bezalel Smotrich.

Iranski ministar unutarnjih poslova Eskandar Momeni zatražio je od Pakistana da nastavi svoju posredničku ulogu u sukobu. Kasnije je stigao u Islamabad na daljnje razgovore.

Posljednja faza borbi pokazala se među najsmrtonosnijima u sukobu za američke snage. Broj poginulih američkih vojnika porastao je na 17 tijekom vikenda.

U ratu su ubijene tisuće ljudi, uglavnom u Iranu i Libanonu. Dijelovi Libanona ostaju pod izraelskom okupacijom nakon što je Hezbolah napao Izrael ističući solidarnost s Teheranom.

Libanonski predsjednik Joseph Aoun trebao bi se u utorak sastati s Trumpom u Bijeloj kući kako bi predstavio plan o tome kako razoružati Hezbolah, tu skupinu saveznicu Irana, i osigurati izraelsko povlačenje.