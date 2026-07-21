U izraelskom napadu na Gazu ubijena šesteročlana obitelj: 'Nismo spasili našu djecu i unuke'

U izraelskom zračnom napadu na obiteljsku kuću u Gazi u utorak je poginulo šest članova jedne obitelji, uključujući četvero djece, izvijestili su palestinski medicinski izvori, dok izraelska vojska navodi da je cilj napada bio pripadnik Hamasa.

Prema navodima liječnika, u napadu na kuću u četvrti Sabra poginuli su Firas Al-Masri, njegova supruga Salsabeel te njihove tri kćeri i sin. Izraelska vojska potvrdila je da je izvela napad, navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa te da još istražuje posljedice udara.

Otac poginulog Firasa Al-Masrija rekao je za Reuters da se eksplozija dogodila dok je obitelj spavala.

"Nismo uspjeli spasiti našu djecu i unuke od plamena i razaranja. Poginulo je šest ljudi bez milosti i bez ikakvog prethodnog upozorenja", rekao je Abu Yusuf Al-Masri.

Kasnije u utorak, u izraelskom zračnom napadu na vozilo u središnjem dijelu Pojasa Gaze poginule su dvije osobe, a više ih je ranjeno, priopćili su palestinski medicinski izvori. Izraelska vojska nije komentirala taj incident.

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Od primirja poginulo 1160 Palestinaca

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od stupanja na snagu prekida vatre između Izraela i Hamasa u listopadu poginulo je više od 1160 Palestinaca, uglavnom civila.

Primirje je zaustavilo intenzivne borbe, ali nije okončalo gotovo svakodnevne izraelske zračne udare. Izrael tvrdi da cilja pripadnike militantnih skupina, dok su u istom razdoblju u Gazi poginula četiri izraelska vojnika.

Posrednici, uključujući Egipat, Katar, Tursku i Sjedinjene Države, pokušavaju unaprijediti plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u Gazi, koji predviđa razoružanje Hamasa i izraelsko povlačenje, no zasad nema značajnijeg napretka u pregovorima.

Rat je počeo 7. listopada 2023., kada su borci predvođeni Hamasom napali južni Izrael, pri čemu je ubijeno oko 1200 ljudi, a oko 250 ih je uzeto za taoce, prema izraelskim podacima. U izraelskoj ofenzivi koja je uslijedila poginulo je više od 73.000 Palestinaca, navode zdravstvene vlasti u Gazi.